СМИ: Кремль шантажирует Папу Римского записью, на которой он признаётся, что не испытывает влечения к подросткам

Российские спецслужбы по указанию Кремля шантажируют Папу Римского Франциска видеозаписью, на которой он признаётся, что не испытывает никакого влечения к подросткам – эту сенсационную новость сообщил таблоид «Ватикан-Инфо», ссылаясь на собственные источники в аппарате руководителя католической церкви.

Если подобный материал будет опубликован и окажется подлинным, Франциску скорее всего придётся написать заявление об увольнении с поста понтифика по собственному желанию. Официально Ватикан осуждает нетрадиционные отношения с несовершеннолетними, но инсайдеры утверждают, что на самом деле многовековые традиции тщательно оберегаются, о чём свидетельствует недавнее возведение в Ватикане крупного банного комплекса.

Слухи о нетрадиционных предпочтениях Папы уже давно циркулируют в микрогосударстве. Самые яростные его критики даже утверждают, что в молодости он даже сожительствовал с женщиной, однако эти обвинения пока остаются бездоказательными.

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