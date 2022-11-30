 

Коммунальщикам Петербурга не удается одновременно убирать снег, мусор и ветки

30.11.2022, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На фоне регулярных отчетов петербургского Комблага об «активной борьбе» со снегом и наледью горожане сильно сомневаются, что подведомственные комитету службы способны работать во многозадачном режиме. Жители города стали жаловаться, что во многих районах Северной столицы не убраны мусор, осенняя листва и многое другое. С такими объемами работы, особенно с приходом настоящих снегопадов, которые ожидают уже 30 ноября, чиновники вряд ли справятся. Большинство жалоб горожан на неспособность коммунальщиков работать в «режиме многозадачности», убирая и снег, и мусор, размещены на портале «Санкт-Петербург», подведомственному Смольному.

Например, жители Пушкина пишут о «заброшенной» дворникам и перевозчиками ТКО контейнерной площадке на Полковой улице.

Жители Колпинского района жалуются не отсутствие уборки на Пролетарской улице. По их словам, последний раз коммунальщиков они здесь видели летом. С тех пор там лежат куча веток, которые оказались на земле после сильных порывов ветра.

Петербуржцы считают, что администрация губернатора Александра Беглова не смогла обеспечить эффективную уборку города из-за дефицита дворников, которых не начали искать заблаговременно, до наступления зимы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.20 / США закрывают последние 2 консульства в России

07.07.22 / Дептранс сообщил о восстановлении движения на Замоскворецкой линии

24.08.21 / Яркие прически, от которых веет летним настроением и стилем бохо (фото)

05.07.22 / Красота стрелок во многом зависит от правильного подхода: 5 типов подводки для каждой формы глаз

23.12.21 / Скандалы: «Покажите нам маму Пети!»

03.11.21 / МЧС отправит бригаду «моржей» для борьбы с энергетическим кризисом в Европе

18.11.21 / Девушка решила отомстить своему парню за измену и теперь он запомнит её на всю жизнь

16.06.22 / Cотни тысяч американцев сидят без света – из-за жары электросети не справляются с нагрузкой

29.06.21 / Как охладить напиток, что делать при морской качке и не только: лайфхаки для тех, кто собирается на пляж

01.04.22 / Мнение: Коротко по Украине. 31.03.2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика