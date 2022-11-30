Коммунальщикам Петербурга не удается одновременно убирать снег, мусор и ветки

На фоне регулярных отчетов петербургского Комблага об «активной борьбе» со снегом и наледью горожане сильно сомневаются, что подведомственные комитету службы способны работать во многозадачном режиме. Жители города стали жаловаться, что во многих районах Северной столицы не убраны мусор, осенняя листва и многое другое. С такими объемами работы, особенно с приходом настоящих снегопадов, которые ожидают уже 30 ноября, чиновники вряд ли справятся. Большинство жалоб горожан на неспособность коммунальщиков работать в «режиме многозадачности», убирая и снег, и мусор, размещены на портале «Санкт-Петербург», подведомственному Смольному.

Например, жители Пушкина пишут о «заброшенной» дворникам и перевозчиками ТКО контейнерной площадке на Полковой улице.

Жители Колпинского района жалуются не отсутствие уборки на Пролетарской улице. По их словам, последний раз коммунальщиков они здесь видели летом. С тех пор там лежат куча веток, которые оказались на земле после сильных порывов ветра.

Петербуржцы считают, что администрация губернатора Александра Беглова не смогла обеспечить эффективную уборку города из-за дефицита дворников, которых не начали искать заблаговременно, до наступления зимы.