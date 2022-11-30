 

Выставку картин Кустодиева представят в дворянской усадьбе XIX века.

30.11.2022, 8:50, Разное
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Музей-заповедник “Мураново” приглашает взглянуть на искусные полотна русского портретиста и погрузиться в национальный колорит прошлого. Торжественное открытие выставки картин Бориса Кустодиева “Русь купеческая” состоится 15 декабря.

На территории дворянской усадьбы XIX века представят экспозицию из 17 работ знаменитого живописца, передает телеканал “360”. Посетителей ждет уникальная серия акварелей, созданная автором в завершении творческого пути.

Кроме того, в перечень экспонатов войдут карандашные эскизы, напоминает сайт “Вести Подмосковья”. Борис Кустодиев отразил в них крестьянский и провинциальный мещанско-купеческий быт.

Вход в выставочный зал по стандартным билетам будет осуществляться с 16 декабря.
Демонстрация картин Бориса Кустодиева продлится вплоть до 26 февраля 2023 года.
RT сообщает, что в программу выставки входят экскурсии и мастер-классы.

Музей открыт ежедневно с 10:00, кроме понедельника, вторника и последней пятницы месяца.


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