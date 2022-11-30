 

Придется больше работать: Звезда “Дома-2” влезла в кредиты из-за дорогущей квартиры в Дубае

30.11.2022, 8:50, Разное
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После ухода за пределы скандальной телестройки судьбы ее звезд складывается по-разному: у кого-то хорошо, а у кого-то не очень. Ирина Пинчук, кажется, относится к первой категории: идеальный муж, прекрасный сын и переезд в одно из самых дорогих мест на планете – в Дубай. А накануне экс-участница “Дома-2” сообщила о не дешевой покупке, которую собирается совершить.

Пожив какое-то время в ОАЭ, семейство решилось на важный шаг – приобрести недвижимость в государстве на Аравийском полуострове. А это, к слову, удовольствие далеко не для всех. Ирине Пинчук уже даже приглянулся один вариант квартиры: просторные комнаты, отдельная постирочная, огромная ванная и такая же кухню, а шикарная спальня.

“Дорого, но я хочу”, – призналась подписчикам звезда “Дома-2”. Из-за недвижимости она даже влезла в тему кредитов, сообщив народу, что у застройщика очень хорошие условия рассрочки. Видимо, ими девушка и собирается воспользоваться.

Судя по всему, покупка квартиры, так сказать, в долг не смущает брюнетку и ее супруга, ведь, по ее словам, это прекрасная мотивация, чтобы больше работать. А делать это придется, учитывая цены на “квадраты” в ОАЭ.

“Поставила себе цель!”, – уверенно призналась экс-участница “Дома-2”, заверив, что обязательно добьется желаемого.


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