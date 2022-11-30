Неужели можно сделать волосы “живыми” и здоровыми, как в рекламе: ученые уверяют, что да

Наверняка каждый из нас хоть раз смотрел с завистью на красивые волосы в рекламах шампуней. Блестящие, струящиеся, они выглядят так, что хочется сразу скупить все флакончики с этим шампунем, только бы получить такой результат. К сожалению, обещания рекламы остаются таковыми. Но все-таки есть способ сделать свои волосы живыми и здоровыми.

Правильный уход – первое и самое важное правило

Многие считают, что волосы – это просто рудиментарное образование, подобное ногтевой пластине, которое каким выросло, таким выросло и дальше с этим ничего не поделать. Можно ли тогда вообще говорить о здоровье волос, если они по сути, не являются живой тканью, снабжаемой питательными веществами?

На самом деле красивый внешний вид волос зависит исключительно от состояний кутикулы. Это внешний слой каждого волоса, который состоит из мертвых клеток. Ее основная функция – защита. Кутикула выполняет роль плотной оболочки, отдельные кирпичики которой перекрывают друг друга, создавая прочную и целостную структуру. И уже от нас зависит, сохранится ли ее целостность под воздействием внешних воздействий.

Что нужно делать, чтобы волосы были живыми и блестящими

Очень важно обеспечивать своевременное, правильное очищение волос. И здесь главное правило – моем шампунем только корни волос, хорошо прополаскивая всю длину. А вот кондиционер наносим на всю длину, за исключением корней. Это дает возможность волосам дольше выглядеть свежими, а прическе легкой.

Чем меньше вы повреждаете свои волосы, тем лучше они выглядят. Поэтому вместо того, чтобы использовать горячий утюжок, берите профессиональный фен с прохладным воздухом. Такая укладка не портит структуру волос, а если фен оснащен ионизатором, то еще локоны еще и приобретают невероятный блеск. Практически как в рекламе. Остается только правильно питаться, пить достаточное количество воды и не нервничать по пустякам, тогда ваши волосы реально будут вашей гордостью.