Идеально для тонких волос: несколько способов сделать модный боб длиной до плеч

Модная стрижка боб длиной до плеч идеально подходит для тонких волос. Она создает видимость объема у корней и густоты от середины прядей до кончиков. Эта прическа требует особого ухода. Чтобы поддерживать ее форму, вам нужно регулярно делать укладку волос. В статье мы приведем несколько вариантов боба длиной до плеч.

Тупой боб с волнистыми концами

Если вы хотите придать волосам мгновенный объем, попросите парикмахера сделать тупой боб. Эта стрижка красиво обрамляет любые черты лица и выглядит объемной. Чтобы придать кончикам прядей легкую волнистость, используйте текстурирующий спрей.

Стрижка с окрашиванием омбре

С этой прической отрастание корней волос больше не будет для вас проблемой. Омбре создает плавный переход между каштановым цветом и блондом. Светлые блики придают больше объема стрижке боб.

Объемный боб с мягкими волнами

Мягкие волны сделают прическу боб еще более привлекательной. Легкое мелирование, смешанное с естественным цветом, придаст стрижке больше объема.

Для завивки используйте большую плойку. Оберните вокруг нее волосы и потяните вверх, чтобы создать объем у корней. Завершите укладку нанесением масла для волос.

Стрижка бритвой с прямым пробором

Стрижка бритвой с прямым пробором создаст иллюзию густых волос. Попросите парикмахера выстричь внутренние слои длинными движениями. Для укладки используйте текстурирующий крем или пасту. Это средство сделает рваные слои четкими.

Объемные волны на на коротких или средних волосах

Если у вас короткие или средние волосы, то попробуйте этот вариант боба. Он идеально подходит для волнистой шевелюры, лишенной объема. Эта стрижка сделает пряди пышными и густыми.

Боб А-силуэта на светлых волосах с темными корнями

Боб А-силуэта создает иллюзию пышности. Он хорошо сочетается со светлыми волосами с темными корнями. Вы можете легко уложить эту прическу с помощью фена с круглой щеткой.

Стрижка с прямыми слоями для круглого лица

Если у вас круглое лицо и тонкие волосы, то вам идеально подойдет боб с прямыми слоями. Стрижка длиной до плеч сделает укладку легкой. Она красиво выделит ваши лучшие черты и сделает лицо стройнее.

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Текстурированный боб с челкой-шторкой

Текстурированный боб с челкой-шторкой поможет вам улучшить свой стиль. Она сделает пряди визуально более густыми.

Челка-шторка подходит женщинам с круглой формой лица. Попросите стилиста создать густоту на макушке и уменьшить объем на кончиках прядей.

Для укладки используйте текстурирующую пасту. Придайте шевелюре немного небрежный вид.

Мягкий лохматый боб с обрамляющими лицо слоями

Эта прическа обновит ваш облик. Чтобы она выглядела модно, попросите парикмахера подстричь передние пряди по длине носа. Завейте их немного назад. Для укладки используйте фен с круглой щеткой.

Гладкая стрижка до плеч для прямых волос

Эта стрижка идеально подходит для прямых волос. Она идет женщинам с любой формой лица. Вы можете уложить прическу разными способами, создав прямой или боковой пробор.

Заключение

Боб длиной до плеч нуждается в регулярном обновлении. Чтобы поддерживать форму прически, вам понадобится посещать парикмахера каждые 6 – 8 недель.