Reuters: Украинские военные столкнулись с проблемой заморозков и превращающихся из-за дождей в болото окопов (у россиян дела ещё хуже)

Украинские военнослужащие рассказали западным СМИ о новых проблемах, вызванных дождями и легкими заморозками.

Сильные дожди и снижение температуры усложняют условия для ВСУ, передвижение и осуществление маневров затрудняется, военным все сложнее согреваться, пишет Reuters.

Так, один из военнослужащих рассказал, что сейчас ВСУ «более или менее в порядке», и отметил, что «сейчас немного сложнее из-за дождя и легких заморозков, это болото, сегодня немного подсохло», передает РИА «Новости».

Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко рассказывал, что погода и нехватка сил значительно затрудняют бригадам ВСУ эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Кроме того, Марочко рассказывал, что командиры вооруженных сил Украины подали рапорты, в которых просят объяснить целесообразность наступления на Сватово при высоких потерях.

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