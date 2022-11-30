 

В МИД России рассказали о необходимости присутствия в США адекватного партнера для налаживания диалога

30.11.2022, 8:12, Новости дня
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Конструктивный диалог с Вашингтоном по вопросу стратегической стабильности реален при наличии в США адекватного партнера и устремления не переходить «красные линии» Москвы по блоку безопасности, сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

По его словам, в ведомстве никогда не отказывались от диалога. Ермаков заметил, что Москва будет ждать, пока США не созреют до конструктивного диалога равноправных сторон, готовых уважать интересы друг друга, передает РИА «Новости».

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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