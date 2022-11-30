 

Командир «Гектор»: ВСУ ежедневно безуспешно атакуют позиции России на Запорожье

30.11.2022, 8:12, Новости дня
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Украинские боевики ежедневно безуспешно атакуют позиции российских военных на Запорожском направлении, но все попытки остаются тщетными, сообщил командир одного из подразделений вооруженных сил с позывным «Гектор».

По его словам, украинские ДРГ пытаются прорваться, но любое наступление противника отражается. «Гектор» рассказал, что при очередной попытке пробиться вперед ВСУ попали под обстрел артиллерии и потеряли десять единиц техники и до ста человек личного состава, передает РИА «Новости».

Другой командир подчеркнул, что все попытки противника атаковать позиции Вооруженных сил РФ успешно отбиваются еще на начальной стадии, поскольку активно используются наблюдательные вышки, тепловизоры и приборы ночного видения.

Напомним, российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на трех направлениях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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