Таинственные объекты на дне Балтийского моря

В 2011 году шведская команда по поиску затонувших кораблей с сокровищами обнаружила странный и потенциально рукотворный объект на дне Балтийского моря. С тех пор споры об этом объекте не прекращаются, но новых исследований так и не было.

Команда шведских охотников за сокровищами называлась OceanX, ее главой является Питер Линдберг. В 2011 году новости об их находке в районе Ботнического залива (между Финляндией и Швецией) обошли все мировые сми.

Объект, на который наткнулся их локатор, был подозрительно правильной формы для природного образования и сразу же пошли разговоры о том, что это могло быть что-то рукотворное. Уфологи же сразу же стали писать о том, что это мог быть упавший в Балтийское море корабль пришельцев.

Объект находится на глубине около 91 метра, что фактически сразу же исключило теорию о том, что это было какое-то древнее человеческое сооружение, затопленное когда уровень моря поднялся. Дело в том, что за те тысячелетия, что развитая популяция людей живет в районе Балтийского моря, уровень его вод никогда не поднимался и не падал настолько сильно.

Однако, Линдберг заявлял, что это мог быть рукотворный объект, оставленный теми людьми, которые могли обитать тут до последнего сильного Ледникового периода, который был более 20 тысяч лет назад. Сомнительно, что в те времена люди могли возводить подобные сооружения, но это именно то, что он говорил.

При этом обнаруженный объект был странен не только своей “рукотворной” формой. Команда OceanX сообщала, что по мере приближения к объекту их оборудование начинало давать сбои.

“Всё электрическое там, а также спутниковый телефон, перестало работать, когда мы находились прямо над объектом. Когда мы отошли от него примерно на 200 метров, телефон включился, а когда мы вернулись к объекту, он снова перестал работать”, – рассказывал профессиональный дайвер Стефан Хогернорн.

Команда Линдберга не только сделала снимки объекта, но извлекла несколько образцов из дна в этом месте, которые оказались вулканической породой. При этом эксперты заявили, что странный объект вряд ли является подводным вулканом.

Линдберг также считал возможным, что аномальный объект связан с легендарным древним городом-островом Атлантида, на котором жила цивилизация с передовыми технологиями и который однажды затонул из-за большого катаклизма.

Почти через год после того, как в Балтийском море был обнаружен странный объект, команда OceanX обнаружила еще одну аномалию с помощью гидролокатора.

Снимок второго объекта оказался намного хуже по качеству, чем первый, но было заявлено, что он тоже имеет округлую форму, и более того, возле него есть некие “следы перемещения”, словно его кто-то тащил, или же это были следы “аварийной посадки” на дно моря.

Вторая аномалия находилась от первой на расстоянии всего 200 метров. Линдберг так объяснил плохое качество этого снимка:

“Мы решили не показывать эту аномалию так сильно, потому что на изображении гидролокатора, когда мы проходили мимо него, было очень много помех, поэтому оно очень размытое. Мы видим, что это что-то определенное, но для неподготовленного глаза это может выглядеть просто как гороховый суп”.

Линберг также считал, что оба объекта могли быть связаны друг с другом:

“Есть вероятность, что две аномалии с самого начала были частями одного и того же объекта. Но в то же время это может ничего не значить, это может быть простым совпадением”.

Скептики в этот раз еще сильнее раскритиковали находки команды OceanX, заявив, что их гидролокатор неправильно откалиброван, что и приводит к появлению “странных артефактов” на предоставленных изображениях. То есть то, что они видят на экране, может не соответствовать тому, что на самом деле находится на дне Балтийского моря.

И на этом история странных объектов и закончилась. В итоге Линдберг сказал, что у его команды нет ни интереса, ни ресурсов для расследования обнаруженных аномалий.

Самая популярная паранормальная теория гласит, что линии, похожие на “следы перемещения” возле второго объекта, наводят на предположение, что обе аномалии были частью инопланетного космического корабля, который распался при ударе о воду.

Чуть менее паранормальные теории предполагают, что объекты на дне могут быть секретными нацистскими оружейными проектами, которые были уничтожены путем затопления, когда армия Третьего Рейха начала терпеть поражения на фронте.

Геологи посчитали, что аномалии, вероятно, являются просто несколько необычными подводными скальными образованиями под водой.