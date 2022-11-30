Эрдоган – Турция продолжит борьбу с «террористами» в Сирии — и не будет ни перед кем отчитываться

Анкара по-прежнему намерена создать в северных регионах Сирии у своих границ зону безопасности и не будет ни у кого просить на это разрешения, заявил в минувший понедельник турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По данным Hürriyet Daily News, Эрдоган подчеркнул, что цель Турции — обезопасить себя, и отчитываться за это она ни перед кем не обязана.



AP

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара всё так же твёрдо намерена создать на севере Сирии у своих границ зону безопасности 30 км глубиной — и не собирается ни перед кем отчитываться, пишет Hürriyet Daily News.

Комментируя теракты на юге Турции, совершённые, по версии Анкары, бойцами курдских Отрядов народной самообороны на прошлой неделе, Эрдоган подчеркнул: «Эта террористическая организация, понёсшая огромные потери от операций, проведённых Турцией вдоль своих южных рубежей, показала своё грязное лицо, совершив миномётные обстрелы мирных населённых пунктов на границе и пролив кровь невинных людей». «Чтобы предпринимать шаги, касающиеся безопасности нашей земли и нашего народа, нам ни у кого не нужно просить разрешения — и отчитываться мы ни перед кем не будем», — добавил турецкий президент.

«На фоне событий, которые фундаментальным образом преобразят мировую архитектуру безопасности, Турция смогла дорасти до того уровня, на котором она способна сама удовлетворять свои потребности вопреки всем несправедливым мерам и санкциям, принятым в её отношении. И заставить нашу страну выступать против собственных интересов в политической, дипломатической, экономической и военной сферах пустыми угрозами никому не под силу», — цитирует Hürriyet Daily News Эрдогана.

«К частью, этот факт начали признавать все стороны, включая и наших союзников, — что далось нам тяжкими усилиями. Теперь мы наблюдаем, что те, кто до сих пор пытается придерживаться старых привычек в плане политических заявлений из-за давления антитурецких лоббистов, привыкают жить с этим фактом на административном уровне», — отметил лидер Турции.

«Мы же теперь готовимся жить в этой новой обстановке, пересматривая наши отношения как в регионе, так и в мире. Мы понимаем, что в международных отношениях не бывает вечной дружбы, как и вечной вражды, и что действовать сейчас необходимо сообразно эпохе, не нарушая при этом фундаментальные принципы, — разъяснил Эрдоган. — Если бы мы не придерживались такого курса, нам бы пришлось сжигать мосты со многими из тех стран, которые мы именуем своими союзниками, поскольку они прямо или косвенно поддерживают грязные отношения с террористами. Но мы не только избежали этого, но даже не стали полностью рвать связи с отдельными странами, с которыми мы понизили уровень отношений из-за разницы в подходах к политическим и гуманитарным кризисам регионального характера».