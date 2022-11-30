Единственный способ жить хорошо – уходить оттуда, где плохо: почему важно разобраться, что самое главное в жизни именно для нас

Наверное, не найдется такого человека, который не хотел бы в своей жизни счастья. Главное, что в глубине души каждый из нас знает, что именно ему необходимо. А если начинать этого избегать, приходится сталкиваться со стрессами, недовольствами, депрессиями. Душа дает индикацию, а мы все никак не поймем, что же с нами происходит. На самом деле, просто мы живем не своей жизнью, а по чужим шаблонам. А ведь жизнь так коротка.

Сделайте что-нибудь стоящее

Зачастую человеку трудно определиться с тем, что он любит на самом деле делать. Этот процесс усложняется, потому что его окружают самые разные люди с самыми разными образами мышления и мнениями.

Нередко мы позволяем их мнению определять ход нашей жизни и останавливаемся на одном месте. А ведь стоит просто расслабиться и провести некоторое время с самим собой, подумав о том, что вы можете делать с радостью. В любом случае во всем, что мы делаем в жизни, найдутся проблемы. Так лучше делать то, что нравится, то, что приносит вам радость. Не поддавайтесь влиянию других людей или внешних обстоятельств.

Сядьте спокойно и подумайте о себе. Тогда проблемы, с которыми вы можете столкнуться, станут учебными ситуациями и препятствиями для роста.

«Нет» излишней серьезности

Многие люди считают, что ключом к достижению успеха или значительного прогресса в чем-либо является серьезное и дисциплинированное отношение к делу. Они всегда сосредотачиваются на распорядке дня.

Поступая так, большинство людей терпят неудачу во имя успеха. Потому что серьезное отношение к чему-то может привести к достижению конечного результата, но в этом нет никакого удовольствия.

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Вы не всегда должны быть серьезными. Иногда это полезно, но человек должен отдыхать.

Делайте то, что считаете нужным

Однажды индийский философ Свами Вивекананда сказал: «Вы будете ближе к небесам благодаря футболу, чем благодаря изучению религии». Он сказал так не потому, что религия бесполезна. Он сказал это, потому что, занимаясь спортом, люди никогда не бывают серьезными. Зато уделяют игре все необходимое внимание и так вовлекаются в нее, что получают удовольствие. С другой стороны, люди обычно читают различные писания не потому, что им любопытно, или они этого хотят, а потому, что кто-то другой велел им это делать. Они думают, что это исполнит их желания и приблизит к божественному, но это не так.

Не следует делать что-то только потому, что кто-то говорит, что это хорошо. Делайте то, от чего вы можете получать удовольствие. Чтобы испытать жизнь в полной мере до того, как ваше время истечет, вам лучше успеть ею насладиться.