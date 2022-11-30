 

Новостройки в ЮАО дешевеют быстрее всего

30.11.2022, 6:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На столичном рынке новостроек продолжается постепенное снижение цен. В октябре жилье класса «комфорт» подешевело почти во всех округах. Сильнее всего – почти на 3% – снизились цены в жилых комплексах на юге Москвы, до 304 тыс. рублей за «квадрат».

В целом, снижение зафиксировано в семи из 8 округов в старых границах Москвы. Исключением стали только юго-восточные районы города, где новостройки класса «комфорт» подорожали на 2,4%, до 290 тыс. рублей за кв. м.

Если рассматривать годовую динамику цен, то у столичных новостроек еще остается большой запас для снижения стоимости. Например, средние цены на первичное жилье на востоке Москвы за 12 месяцев выросли на 42%. Новостройки на западе города подорожали на 27%, на юге – на четверть.

Единственный округ, подешевевший за год, — это ЮЗАО, где средняя стоимость кв. м снизилась на 14%.

По типу жилья сильнее всего в октябре подешевели «однушки» – на 2,4%, до 11,5 млн рублей. Стоимость «двушек» сократилась на 1,5%, до 16,6 млн рублей. Квартиры-студии, напротив, подорожали до 7,7 млн рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.22 / Комбинезон, брюки со складками и черные легинсы: зимние образы для комфорта, уюта и стиля

30.05.21 / Кардиган и белая обувь. Как носить платье, чтобы выглядеть стильно в прохладную погоду

05.12.21 / Эксперты: Видео с йети, снятое Паттерсоном-Гимлином в 1967 году – это «не человек в костюме обезьяны»

06.10.22 / Германия, Чехия и Италия согласовали передачу Киеву новых партий вооружения

06.08.20 / Мнение: Не отнимайте у детей книги для взрослых

19.01.22 / Мнение: Молдавия снова не может платить за газ

21.10.20 / В гостях у Кэти Перри и Орландо Блума: экскурсия по их новому особняку в Монтесито с видом на океан

24.12.20 / Скандалы: Чисто спортивный интерес

12.04.21 / Проект канала «Стамбул» параллельно Босфору не способен угрожать интересам России

11.11.21 / От армейских до расшитых блестками: как менялись тренды на комбинезоны за десятилетия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика