Новостройки в ЮАО дешевеют быстрее всего

На столичном рынке новостроек продолжается постепенное снижение цен. В октябре жилье класса «комфорт» подешевело почти во всех округах. Сильнее всего – почти на 3% – снизились цены в жилых комплексах на юге Москвы, до 304 тыс. рублей за «квадрат».

В целом, снижение зафиксировано в семи из 8 округов в старых границах Москвы. Исключением стали только юго-восточные районы города, где новостройки класса «комфорт» подорожали на 2,4%, до 290 тыс. рублей за кв. м.

Если рассматривать годовую динамику цен, то у столичных новостроек еще остается большой запас для снижения стоимости. Например, средние цены на первичное жилье на востоке Москвы за 12 месяцев выросли на 42%. Новостройки на западе города подорожали на 27%, на юге – на четверть.

Единственный округ, подешевевший за год, — это ЮЗАО, где средняя стоимость кв. м снизилась на 14%.

По типу жилья сильнее всего в октябре подешевели «однушки» – на 2,4%, до 11,5 млн рублей. Стоимость «двушек» сократилась на 1,5%, до 16,6 млн рублей. Квартиры-студии, напротив, подорожали до 7,7 млн рублей.