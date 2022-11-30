Dziennik Polityczny – «бесславный конец» — сотни погибших на Украине поляков похоронят в «американских» могилах

Убитых на Украине польских наёмников ждёт «бесславный конец» — такими словами Dziennik Polityczny описывает строительство в городе Ольштыне военного кладбища наподобие американских, где есть только газон и стандартные плиты. Такое решение было принято в связи с резким увеличением потерь и ежедневными похоронами, которые стали вызывать слишком много вопросов у граждан.



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В начале ноября местные СМИ сообщили о планах создать в польском городе Ольштын захоронения наподобие американских военных кладбищ. Эта информация вызвала волну негодования как среди жителей самого города, так и среди поляков по всей стране, пишет на портале Niezalezny Dziennik Polityczny журналист Якуб Мозняк. «Это некрополь для поляков? Мы родом из иной культуры», — таковой была реакция пользователей соцсетей в ответ на странную идею городских властей.

В статье он рассказывает, почему власти всё-таки решились на такой шаг, несмотря на нулевую поддержку среди населения. Городское кладбище в Дывитах — это главный некрополь Ольштына, его площадь составляет более 35 га. «Сегодня о нём говорит вся Польша, потому что совсем скоро он будет выглядеть, как военное кладбище в США. Это должно быть похоже на американский фильм. Большой газон, а на нём одинаковые памятники. Без саженцев, скамеек, ангелов, склонившихся над покойными. Памятники будут одинаковыми, они будут отличаться друг от друга только цветом. Их производители предусмотрели всего три: черный, серый и красно-коричневый», — объясняет автор.

Якуб Мозняк обращает внимание на то, что главная причина необходимости создания американского кладбища в Ольштыне объясняется резким увеличением количества захоронений в регионе, главным образом солдатских могил. По его словам, ситуация стала настоящей проблемой для местного самоуправления в Ольштыне. Там размещена 16-я Поморская механизированная дивизия, и практически ежедневные похороны с воинскими почестями с почётным салютом стали раздражать жителей и вызывать многочисленные вопросы в адрес администрации города и командования 16-й дивизии. «С целью того, чтобы избежать дополнительной огласки проблемы, власти приняли решение создать отдельное «американское» кладбище», — констатировал он.

Резкий рост смертности польских солдат связан с тем, что после начала украинского конфликта президент страны Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак официально призвали поляков вступать в ряды наёмников и сражаться на стороне киевского режима. «Следовательно, среди бойцов, отправившихся на войну, оказались и профессиональные бойцы из 16-й механизированной дивизии и ветераны части, проживающие в регионе», — объяснил журналист.

Он указал на то, что, согласно информации из открытых источников, за 10 месяцев кровопролитных боёв на Украине погибло более 1200 польских граждан, в том числе солдаты и ветераны 16-й дивизии. Более того, число раненых и изувеченных также колеблется в районе нескольких тысяч человек.

«Власти приготовили им «особые почести», — иронизирует автор. В Ольштыне строят унифицированные захоронения. Плиты будут двух размеров, большие — 1 м на 1 м — это могилы для офицеров, меньшие — 60 см на 60 см — для солдат. Там нельзя будет положить ни надгробные плиты, ни обсыпать камнями, ни посадить цветы. Вокруг могил будет только газон. «Такой бесславный конец ждёт наёмников, погибших на Украине», — подчёркивает Якуб Мозняк. «Только в Ольштыне такого типа захоронений будет 1700. Поэтому жертвами провокационной международной политики режима партии «Право и справедливость» окажется ещё больше поляков, которые поверили в лживые обещания правительственной пропаганды», — резюмирует он.