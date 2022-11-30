 

Застройщики могут отказаться от новых ЖК

30.11.2022, 4:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Резкий рост цен на новостройки в последние два года обернулся серьезной проблемой для самих застройщиков. Стоимость “квадрата” на вторичном рынке оказалась ниже, чем на первичном, что привело к оттоку покупателей в сегмент готового жилья.

Параллельно у строительных компаний увеличились расходы. Особенно заметно выросли траты, не связанные со строительством напрямую: обслуживание займов, покупка новых участков под застройку, маркетинг и т.д. Если в 2018 году около 31% от итоговой стоимости квартиры составляли непрямые затраты, то сейчас – более 51%.

Снижение спроса и конкуренция со вторичным рынком не позволит застройщикам поднимать цены. Им придется смириться с сокращением доходности жилых комплексов. Скорее всего, ряд девелоперов откажется от проектов, реализация которых еще не началась, чтобы сосредоточится на текущих стройках.

Впрочем, крупнейшие застройщики успели подготовиться к кризису и набрать запас прочности. Так, в прошлом году чистая прибыль группы “ПИК” выросла на 20%. Девелопер “Эталон” отчитался о 48%-ном росте, группа “Самолет” – о росте чистой прибыли на 89%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04.22 / Таможенная служба наградила лучшего параллельного импортёра страны

16.12.21 / Скандалы: «Судья на миллион» потеряла неприкосновенность

16.08.22 / Трендовые тенденции осени-2022: модные прически и окрашивания, которые будут доминировать в сезон

04.03.21 / ФБР выплатило Валерии 250 тысяч долларов за информацию о графике рабочих поездок Пригожина

26.10.21 / Изменяет ли вам муж? Проверяем любимого при помощи карточных гаданий, ритуалов и народных примет

19.06.21 / Всю жизнь мыла волосы яичными желтками: секреты красоты Любови Полищук

29.09.22 / Французы скупают свитера и одеяла, чтобы не включать отопление

27.05.21 / Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 выходит из строя

31.01.22 / Мнение: Испытания Hwasong-12

27.02.22 / В одну и ту же воду: 8 с половиной девушек Бена Аффлека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика