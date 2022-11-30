Застройщики могут отказаться от новых ЖК

Резкий рост цен на новостройки в последние два года обернулся серьезной проблемой для самих застройщиков. Стоимость “квадрата” на вторичном рынке оказалась ниже, чем на первичном, что привело к оттоку покупателей в сегмент готового жилья.

Параллельно у строительных компаний увеличились расходы. Особенно заметно выросли траты, не связанные со строительством напрямую: обслуживание займов, покупка новых участков под застройку, маркетинг и т.д. Если в 2018 году около 31% от итоговой стоимости квартиры составляли непрямые затраты, то сейчас – более 51%.

Снижение спроса и конкуренция со вторичным рынком не позволит застройщикам поднимать цены. Им придется смириться с сокращением доходности жилых комплексов. Скорее всего, ряд девелоперов откажется от проектов, реализация которых еще не началась, чтобы сосредоточится на текущих стройках.

Впрочем, крупнейшие застройщики успели подготовиться к кризису и набрать запас прочности. Так, в прошлом году чистая прибыль группы “ПИК” выросла на 20%. Девелопер “Эталон” отчитался о 48%-ном росте, группа “Самолет” – о росте чистой прибыли на 89%.