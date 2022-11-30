«Дверь в НАТО широко открыта» — Столтенберг заявил о готовности принять Украину в альянс, но не скоро

Однажды Украина станет членом Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров иностранных дел стран — членов военной организации в Бухаресте. Но в ближайшем будущем этого не произойдёт, ведь сейчас нужно не принимать спорных решений, способных подорвать единство альянса, а сосредоточиться на поддержке Киева и победе над Москвой, передаёт его слова RND.



AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что однажды Украина станет частью НАТО. Об этом он заявил на встрече министров иностранных дел стран — членов военной организации в столице Румынии Бухаресте, пишет RND. «Дверь в НАТО широко открыта, — добавил он. — У РФ нет права вето». По его словам, «президент Путин не может запретить суверенным государствам принимать самостоятельные решения, которые не представляют угрозы для России»

В то же время он признал, что в ближайшем будущем Украина войти в альянс не сможет. На фоне всё ещё идущих в стране боевых действий вообще не понятно, какими станут в будущем её границы. Столтенберг считает, что сейчас основное внимание нужно уделить поддержке Киева, чтобы не допустить победы Москвы, а не принятию в НАТО нового члена, что может вызвать потенциальные споры внутри организации.

«Мы находимся в самом разгаре войны, и поэтому нам нельзя ничего предпринимать, что может подорвать единство партнёров по альянсу в их готовности оказывать Украине военную, гуманитарную и финансовую поддержку», — подчеркнул генсек.

Также Столтенберг выступил за поставку Киеву дополнительных систем ПВО, рассказывает RND. И призвал убедиться в том, что у украинцев будет достаточно боеприпасов и запасных частей для нового вооружения. Он ожидает, что страны — члены альянса заявят о своём желании вносить больший вклад. Украине также необходима помощь в восстановлении повреждённой инфраструктуры, в частности электрических и газовый сетей, добавил глава НАТО.