 

Директор департамента МИД Ермаков заявил о праве России считать используемые для поддержки ВСУ спутники законными целями

30.11.2022, 4:05, Новости дня
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Квазигражданские спутники, которые Запад использует для помощи вооруженным силам Украины в проведении боевых операций, могут стать законной целью для России, сообщил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Ермаков указал, что Запад активно использует гражданскую космическую инфраструктуру, помогая ВСУ выполнять сугубо боевые задачи. В частности, речь идет о низкоорбитальных спутниках. Это как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает мирное использование космического пространства, сказал он. Ермаков считает, что такая ситуация требует осуждения мировым сообществом.

Он подтвердил, что указанная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против РФ может стать законной целью для ответного поражения, передает РИА «Новости».

Ермаков считает, что Пентагон проверяет концепцию «перспективной системы управления войсками в любой точке мира». Отмечается, что у большинства стран нет эффективных средств противодействия США в этой области. 

Россия выступает против использования гражданских спутников для выполнения боевых задач и призывает разработать всеобъемлющие юридически обязывающие нормы международного права, которые предотвратили бы гонку вооружений в космосе.

В октябре МИД уже предупреждал, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта в Украине могут стать законными целями для удара. Министр обороны РФ Сергей Шойгу год назад подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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