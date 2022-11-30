Сенатор США Хагерти указал на отсутствие ясности относительно использования Киевом американской помощи

Украине со стороны США выделено много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги», сообщил американский сенатор Билл Хагерти.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США рассматривались кандидатуры на ряд должностей. Ричард Вайнер, который выдвинут на пост члена совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития от США, напомнил, что Украина «исторически считалась третьей по коррумпированности страной Европы». Он призвал соблюдать высокие стандарты в вопросах, касающихся средств американских налогоплательщиков. Хагерти поблагодарил его за это замечание, отметив, что вопрос вызывает серьезное беспокойство, передает ТАСС.

Напомним, члены Республиканской партии внесли в Палату представителей Конгресса США проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины.

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