 

Сенатор США Хагерти указал на отсутствие ясности относительно использования Киевом американской помощи

30.11.2022, 4:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украине со стороны США выделено много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги», сообщил американский сенатор Билл Хагерти.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США рассматривались кандидатуры на ряд должностей. Ричард Вайнер, который выдвинут на пост члена совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития от США, напомнил, что Украина «исторически считалась третьей по коррумпированности страной Европы». Он призвал соблюдать высокие стандарты в вопросах, касающихся средств американских налогоплательщиков. Хагерти поблагодарил его за это замечание, отметив, что вопрос вызывает серьезное беспокойство, передает ТАСС.

Напомним, члены Республиканской партии внесли в Палату представителей Конгресса США проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09.22 / Берлускони завел канал в TikTok

06.10.20 / Спикер парламента Киргизии подал в отставку

04.09.21 / Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области

21.04.21 / В МИД России вызвали заместителя посла США

21.04.21 / В СК закончили расследование дела вора в законе Васи Бандита

21.01.22 / Украинская партия назвала санкции США политическим террором

22.07.20 / В ОПРФ заявили о создании массовой независимой системы наблюдения за выборами

11.08.21 / В ВОЗ назвали срок одобрения «Спутника V»

17.09.21 / США признали убийство детей в Кабуле

07.02.22 / Грузия заявила о вере в непризнание Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика