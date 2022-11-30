Сенатор США Хагерти указал на отсутствие ясности относительно использования Киевом американской помощи
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Украине со стороны США выделено много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги», сообщил американский сенатор Билл Хагерти.
На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США рассматривались кандидатуры на ряд должностей. Ричард Вайнер, который выдвинут на пост члена совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития от США, напомнил, что Украина «исторически считалась третьей по коррумпированности страной Европы». Он призвал соблюдать высокие стандарты в вопросах, касающихся средств американских налогоплательщиков. Хагерти поблагодарил его за это замечание, отметив, что вопрос вызывает серьезное беспокойство, передает ТАСС.
Напомним, члены Республиканской партии внесли в Палату представителей Конгресса США проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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