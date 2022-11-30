Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором

Порой, глядя на довольно теплые отношения брутального музыканта и балерины всея Руси, поклонники забывают о том, что у Никиты Джигурды, на минуточку, есть жена: уж слишком часто он бросает возлюбленную ради утех с Анастасией Волочковой.

В последнее время старых друзей нередко можно увидеть в шоу Насти Ивлеевой, где чего только они не вытворяют и как только не развлекаются! Устраивают дикие танцы, хлещут друг друга по щекам, а недавно, к слову, артистка, растянувшись в шпагате, буквально оседлала женатого музыканта, который предстал перед зрителями почти голым.

Как бы ни были близки в эти моменты Анастасия Волочкова и Никита Джигурда, кажется, на его брак с Мариной Анисиной никак не отражается – по крайней мере до развода или публичных разборок дело не дошло. В разговоре с Пятым каналом артист вывалил детали идеальной интимной жизни, которые сделают любые отношения гармоничными. И дело, по его словам, не только в сексе.

Этим, уверяет музыкант, конечно, можно удержать мужчину, однако временно. Нельзя допускать мысли, что сексуальные отношения – это залог того, что возлюбленный не уйдет у другой.

“В итоге он уйдет даже к женщине, которая может быть не так сексуальна, но мужчина будет любить ее не только междуножно своим прибором, но и сердцем, и душой”, – рассуждает Никита Джигурда.