 

Больше не выйдет на сцену: изуродовавшей себя Пугачевой предрекли страшное будущее

30.11.2022, 3:20, Разное
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Народная артистка СССР Алла Пугачева уже не занимается концертной деятельностью. После переезда в Израиль она вынуждена нянчить детей, пока ее муж Максим Галкин* зарабатывает семье на жизнь. К слову, некогда популярный в России комик сегодня превратился во второсортного псевдоэксперта, ибо на гастролях вместо шуток и пародий он предпочитает делать политические заявления.

Примадонна отечественной эстрада обладала на родине огромным авторитетом, ее любили миллионы россиян, к ней прислушивались самые мастеровитые коллеги по цеху. Но увы, певица предпочла отказаться от яркого прошлого ради туманного будущего на чужбине, закатив истерику против Минюста РФ, признавшего ее супруга иностранным агентом.

Максим Галкин* все еще собирает концертные площадки, а вот Алла Пугачева больше не сможет выйти на сцену. Страшное предсказание о ее будущем сделала медиум Марианна Абравитова.

“Я не вижу ее на сцене”, – заявила специалист по картам таро.

Меж тем, мистик подчеркнула, что раньше у исполнительницы “было все”, а сейчас она тратит время только на наследников. К слову, раньше Алла Пугачева, действительно, много чего могла и имела, но из-за вредных привычек и странных нарядов изуродовала себя.

Пока артистка нянчится с детьми, ее старшие внуки, похоже, рассорились друг с другом. По данным РИА ФАН, Никита Пресняков придерживается таких же политических взглядов, как и Максим Галкин*. Не исключено, что недавно он перебрался жить в США. А вот Дени Байсаров, наоборот, демонстрирует патриотизм.

Кстати, супругу Аллы Пугачевой тоже стоило бы задуматься о своем будущем. Максим Галкин* как иностранный агент может быть лишен гражданства РФ. Об подобной инициативе сообщает телеканал “360”.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.


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