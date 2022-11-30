 

WION – из-за протестов в Китае Apple не досчитается 6-ти миллионов iPhone Pro

30.11.2022, 3:06, Разное
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Производство iPhone на завод Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу может снизиться на 6 миллионов единиц, пишет WION. Как напоминает телеканал, на заводе продолжаются протесты и массовые увольнения сотрудников из-за введения жёстких ограничений по борьбе с распространением COVID-19.

В то время как ситуация на крупнейшем заводе Foxconn в Китае, который производит iPhone от Apple, остаётся нестабильной, появляются новости о том, что протесты на главном сборочном производстве Apple в китайском Чжэнчжоу приведут к сокращению производства почти на 6 миллионов единиц iPhone Pro в этом году. 

В новостных сообщениях также сказано, что оценка простоя производства может измениться в зависимости от ситуации на заводе. Также многое будет зависеть от того, как быстро Foxconn Technology Group, тайваньская компания, управляющая предприятием, вернёт работников на сборочные конвейеры после ожесточенных протестов. 

В сообщениях также говорится, что производство на флагманском заводе по сборке iPhone в Китае Foxconn будет ещё больше сокращено в ноябре после ожесточённых протестов на этой неделе и увольнения тысяч сотрудников. Крупнейший в мире завод по сборке iPhone столкнулся с жёсткими ограничениями по борьбе с COVID-19, которые вызвали недовольство среди работников и нарушили производство в преддверии Рождества и Нового года по лунному календарю. Множество работников либо отправили на изоляцию, либо они сбежали с завода. 

Foxconn — единственный завод, который производит премиальные модели iPhone, в том числе iPhone 14 Pro.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2022 года.


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