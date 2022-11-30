Без румынской тяги никуда: 5 упражнений, без которых не получится набрать мышечную массу

Независимо от того, какие цели вы ставите перед собой, занимаясь фитнесом, необходимо сосредоточиться на наборе мышечной массы. Какие упражнения нужны для достижения цели? В чем их особенность? Они помогают сжигать жир, поддерживать высокий уровень метаболизма, улучшать ваши спортивные достижения, поддерживать отличную физическую форму.

Всего 5 эффективных упражнений помогут быстро набрать мышечную массу. Добавьте их в свой план тренировок, и очень скоро результаты вас впечатлят.

1. Приседания со штангой спереди

Для этого упражнения необходимо встать под штангой таким образом, чтобы она находилась на уровне передней части плечевого пояса. На ширине плеч возьмитесь ладонями за перекладину, локти направлены вперед.

Снимите со стойки штангу, сделав шаг назад, присядьте и перенесите на пятки вес тела. После этого оттолкнитесь назад: ягодичные мышцы и квадрицепсы напряжены.

Выполните три подхода по шесть повторов.

2. Гантельный ряд

Это упражнение начинается с такой позиции – колено и одна рука твердо опираются на тренировочную скамью. Гантель держите второй рукой, которая не опирается на скамью. Она вытянута вниз в направлении к полу.

Подтяните к бедру гантели, сжимая верхнюю часть и латы спины в конце движения. Затем опустите руку к полу.

Выполните три подхода по 8 повторов каждой рукой.

3. Наклонный жим гантелей лежа

Упражнение выполняется, лежа на наклонной скамье. В обеих руках гантели. Держите гантели в вытянутых над телом руках. Лопатки отведите назад и опустите их на скамью, когда вы подтягиваете гантели к груди.

Сильно растяните грудную клетку, выполняя вторую часть упражнения. После этого верните в исходное положение гантели, сжимая трицепсы и верхние грудные мышцы.

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Сделайте 3 подхода по 8 повторений.

4. Обратные выпады с гантелями

Для этого упражнения подготовьте две гантели. Возьмите их в обе руки. Сделайте одной ногой большой шаг назад. Пятку поставьте на землю, после этого сделайте глубокий выпад, пока колено задней ноги не коснется пола.

Сделав сильный толчок передней ногой, займите исходное положение.

Сделайте три подхода по 10 повторов каждой ногой.

5. Румынская становая тяга

Перед выполнением этого упражнения, возьмите штангу. Расположите ее перед собой в вытянутых руках на уровне бедер. Грудь расправлена, колени мягкие, бедра отведены назад. Медленно опускайте штангу вниз по бедру.

После того как вы почувствуете, что подколенные сухожилия сильно растянулись, двигайте вперед бедра, сжимая ягодичные мышцы для завершения упражнения.

Выполните четыре подхода по 8 повторов. При регулярном выполнении этих упражнений вы быстро увидите набор мышечной массы.