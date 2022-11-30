 

Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах

30.11.2022, 1:57, Разное
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Дети, находящиеся под опекой, смогут посещать одну и ту же школу или детский сад. Раньше такая возможность была только у родных братьев и сестер, напомнил председатель ГД.

Володин отметил, что взявший ребенка на воспитание опекун берет на себя огромную ответственность.

“Задача государства — создавать благоприятные условия для таких семей и помогать им”, – подчеркнул спикер.

Еще один новый закон вводит обязанность для всех государственных органов вести страницы в социальных сетях. Это повысит открытость госорганов, улучшит ситуацию с информированностью граждан и получением обратной связи, уверен Володин.

Также с началом декабря граждане смогут становиться на налоговый учет онлайн через портал “Госуслуги”. Подать заявление и получить свидетельство можно будет без посещения налогового органа.

Расширяется перечень госуслуг, которые можно получить на портале. В их числе – пособия на детей, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций НДФЛ и прочее.

Вводятся послабления для малого и среднего бизнеса. При выявлении незначительных нарушений после получения госпомощи они снова могут претендовать на нее через год, а не через три.


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