Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах

Дети, находящиеся под опекой, смогут посещать одну и ту же школу или детский сад. Раньше такая возможность была только у родных братьев и сестер, напомнил председатель ГД.

Володин отметил, что взявший ребенка на воспитание опекун берет на себя огромную ответственность.

“Задача государства — создавать благоприятные условия для таких семей и помогать им”, – подчеркнул спикер.

Еще один новый закон вводит обязанность для всех государственных органов вести страницы в социальных сетях. Это повысит открытость госорганов, улучшит ситуацию с информированностью граждан и получением обратной связи, уверен Володин.

Также с началом декабря граждане смогут становиться на налоговый учет онлайн через портал “Госуслуги”. Подать заявление и получить свидетельство можно будет без посещения налогового органа.

Расширяется перечень госуслуг, которые можно получить на портале. В их числе – пособия на детей, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций НДФЛ и прочее.

Вводятся послабления для малого и среднего бизнеса. При выявлении незначительных нарушений после получения госпомощи они снова могут претендовать на нее через год, а не через три.