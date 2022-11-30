 

Предложение аренды выросло на 24%

30.11.2022, 1:57, Разное
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За последние полтора месяца предложение квартир на столичном рынке аренды увеличилось на 24%, а спрос – сократился на 20%. В результате в экспозиции появились действительно интересные варианты, а найти бюджетное предложение можно даже в центральных районах Москвы.

Например, “однушка” в 8-этажном кирпичном доме в Тверском районе, всего в 5 минутах от метро “Новослободская”, сдается за 36 тыс. рублей в месяц. За 40 тыс. рублей можно арендовать однокомнатную квартиру в сталинской “пятиэтажке” в Замоскворечье. Квартира в современном доме в том же районе предлагается за 43 тыс. рублей в месяц.

Итоговая ставка аренды может стать еще ниже, так как собственники охотно соглашаются на дисконт, – в среднем в размере 5-10%.

В ближайшие месяцы не ожидается ни роста ставок, ни восстановления спроса. Поэтому как минимум до весны столичный рынок останется рынком арендаторов, за которых придется бороться владельцам квартир.


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