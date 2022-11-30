 

Insider – Маск объявил войну против компании Apple

30.11.2022, 1:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый владелец Twitter Илон Маск разместил на своей странице серию публикаций, в которых обвинил корпорацию Apple в том, что она пригрозила удалить Twitter из своего магазина приложений App Store, и раскритиковал взимаемую там 30-процентную комиссию. Кроме того, Маск высказал предположение, что руководство Apple не соблюдает принцип свободы слова, пишет The Insider.


AP

Самый богатый человек планеты Илон Маск «официально объявил войну» крупнейшей в мире технологической компании Apple, пишет The Insider. Маск обвинил руководство Apple в применении цензуры и в монополизме, осудив 30-процентную комиссию в принадлежащем Apple магазине приложений App Store, сообщается в статье.

Это уже не первый раз, когда он критикует магазин приложений App Store, поясняет The Insider. В частности, в мае этого года Маск заявил, что взимаемая там комиссия «практически в 10 раз выше, чем должна быть», говорится в статье.

Кроме того, ранее он уже выступал с критикой и в адрес ряда других знаменитых миллиардеров. Например, он также публиковал в Twitter осуждающие высказывания в адрес таких известных личностей, как Джефф Безос и Билл Гейтс, напоминает The Insider.

Однако новые нападки Маска на Apple обостряют вражду между Маском и Тимоти Дональдом Куком, генеральным директором этой корпорации, отмечается в статье. В опубликованной недавно серии своих твитов Маск подчеркнул, что компания Apple «в основном прекратила» размещать рекламу в Twitter, и задался вопросом о том, не ненавидят ли Apple и её гендиректор «свободу слова».

«Apple также пригрозила убрать Twitter из своего App Store, но не сказала нам почему», — написал Маск на своей странице в Twitter, указав на одну из причин своей критики. Кроме того, он жёстко осудил комиссию в размере 30%, которую Apple взимает с большинства продаж, сделанных через её магазин приложений App Store.

Маск опубликовал в Twitter фотографию дорожного указателя с развилкой, где указано два варианта дороги: «Заплати 30 процентов» или «Иди на войну». Там также изображён автомобиль, который сворачивает на путь «войны», поясняется в статье.

Многие более мелкие компании ранее также осуждали 30-процентную комиссию в App Store, пишет The Insider. Кроме того, это является предметом продолжающейся судебной тяжбы между производителем видеоигр Fortnite Epic Games и технологическим гигантом Apple. При этом представители Apple не дали быстрого ответа на запрос журналистов The Insider прокомментировать твиты Маска, отмечается в статье.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07.20 / Анджелина Джоли рассказала о своей дочери Захаре: “Она экстраординарная африканская женщина”

30.10.20 / Мединский назвал Муслима Магомаева выдающимся сыном армянского народа

25.12.20 / Политика: Пашинян удержал власть вопреки всему

08.06.22 / Мнение: «Иван Сергеевич» Пушкин, записки камер-юнкера и грязное бельё Российской Империи

11.07.22 / Ложь все более очевидна: американцы перестают верить свалившему все проблемы на Путина Байдену

24.04.22 / Мнение: Пасхальная стабильность

28.06.22 / Макрон намерен сформировать правительство без партий Меланшона и Ле Пен

26.10.21 / Лучшие свитера на холодное время года: интересные варианты стилизации от скандинавских модниц

15.02.22 / Мнение: Рейд на рассвете

28.08.22 / И сэкономим, и носить будем весь год: вещи для базового гардероба, которые дешевле всего покупать в августе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика