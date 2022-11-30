 

Fox News – Китай заявил о вторжении американского крейсера в свои воды — но в США все обвинения отвергают

30.11.2022, 1:45, Разное
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ВМС США дали ответ на обвинения со стороны КНР, которая ранее сказала о незаконном проникновении в свои территориальные воды у островов Спратли американского ракетного крейсера, пишет Fox News. По информации канала, в официальном заявлении американского флота подчёркивается, что крейсер действовал в соответствии с международным законодательством, а заявления Пекина не остановят Вашингтон в деле защиты свободы судоходства.


AP

Китай во вторник заявил, что в его территориальные воды в Южно-Китайском море у островов Спратли незаконно проник американский ракетный крейсер — однако представители ВМС США позднее опровергли эти заявления, передаёт Fox News. 

Как пишет сайт американского телеканала, в Минобороны КНР заявили, что ракетный крейсер американских ВМС USS Chancellorsville «без разрешения китайского правительства вторгся в акваторию принадлежащих Китаю островов Спратли», отметив, что командование Южного военного округа Китая задействовало воздушные и морские средства, дабы «отследить перемещения судна и его отвадить». По данным Fox News, официальный представитель китайского командования отметил, что американский корабль совершил «серьёзное посягательство на суверенитет и безопасность КНР».  

ВМС США, врочем, отвергли заявления Пекина о незаконности присутствия крейсера в данном секторе Южно-Китайского моря и заявили, что крейсер проводил там «операцию по обеспечению свободы судоходства», действуя в рамках международного законодательства. 

«Незаконные и масштабные претензии на акватории Южно-Китайского моря представляют собой серьёзную угрозу для морских свобод, включая свободу судоходства и пролётов, а также свободную торговлю», — цитирует Fox официальное заявление американских ВМС. 

Как напоминает обозреватель канала, на острова Спратли и окружающие их рифы наряду с Китаем частично или полностью претендуют Тайвань, Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней.  

В ВМС США считают, что в соответствии с международным законодательством «право на мирный проход имеют любые корабли, в том числе и военные, всех стран», а посему запрашивать у какой-либо стороны разрешения на вход в акваторию США не обязаны. 

«Совершив мирный проход, не уведомляя предварительно какую-либо из претендующих на острова сторон и не запрашивая у них разрешения, США бросили вызов незаконным ограничениям, вводящимся КНР, Тайванем и Вьетнамом», — заявили представители американского флота, напомнив, что силы США ежедневно проводят операции в этом регионе. 

«США защищают право всех стран летать, плавать и действовать в любых зонах, где это позволяется международными законами, как поступил и USS Chancellorsville. И никакие возражения КНР нас от этого не удержат», — подытожили авторы заявления ВМС.


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