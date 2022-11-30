 

“Счастлива тут только Вика”: скрытная Дайнеко вышла в свет с новым мужем

30.11.2022, 0:33, Разное
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Личная жизнь
35-летней Виктории Дайнеко — предмет пристального внимания поклонников и
журналистов. Сама же она не спешит делиться подробностями, а лишь изредка
радует фанатов новыми деталями. Так, на одном из последних выходов в свет она
объявила о новом статусе своего возлюбленного — муж.

Напомним, что уже
несколько месяцев певица состоит в отношениях с неким Романом. Виктория Дайнеко
несколько раз появлялась с ним на мероприятиях, но не отвечала на откровенные
вопросы. Недавний выход стал исключением. В разговоре светские хроникеры
узнали, что Роман теперь не просто новый кавалер, а муж.

Совместные
фотографии с Романом уже появлялись в микроблоге скрытной Виктории. Под одной
из публикаций девушка даже попросила поклонников проголосовать, какая
фотография с любимым им нравится больше. Однако, некоторые фолловеры посчитали,
что мужчина выглядит не очень радостным.

“На всех
фотографиях мужик словно “копировать-вставить”, “Почему такое
ощущение, что счастлива тут только Вика?”, “Он как манекен”, —
написали в комментариях Виктории Дайнеко. Возможно, скоро постов с улыбающимся любимым
станет чуть больше.


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