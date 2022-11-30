“Счастлива тут только Вика”: скрытная Дайнеко вышла в свет с новым мужем

Личная жизнь

35-летней Виктории Дайнеко — предмет пристального внимания поклонников и

журналистов. Сама же она не спешит делиться подробностями, а лишь изредка

радует фанатов новыми деталями. Так, на одном из последних выходов в свет она

объявила о новом статусе своего возлюбленного — муж.

Напомним, что уже

несколько месяцев певица состоит в отношениях с неким Романом. Виктория Дайнеко

несколько раз появлялась с ним на мероприятиях, но не отвечала на откровенные

вопросы. Недавний выход стал исключением. В разговоре светские хроникеры

узнали, что Роман теперь не просто новый кавалер, а муж.

Совместные

фотографии с Романом уже появлялись в микроблоге скрытной Виктории. Под одной

из публикаций девушка даже попросила поклонников проголосовать, какая

фотография с любимым им нравится больше. Однако, некоторые фолловеры посчитали,

что мужчина выглядит не очень радостным.

“На всех

фотографиях мужик словно “копировать-вставить”, “Почему такое

ощущение, что счастлива тут только Вика?”, “Он как манекен”, —

написали в комментариях Виктории Дайнеко. Возможно, скоро постов с улыбающимся любимым

станет чуть больше.