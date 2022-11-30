 

День Святого Григория Чудотворца: народные приметы и запреты 30 ноября

30.11.2022, 0:33, Разное
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История

Родился святой на землях Малой Азии и получил имя Федор. Он воспитывался в обеспеченной и довольно известной в народе семье, но веру в Бога принял не сразу. До 14 лет Федор был язычником, но уход из жизни отца повлиял на его взгляды: его крестили и дали имя Григорий, а после он стал проповедником.

Такие резкие изменения, конечно, не оценили его друзья-язычники. Устав от постоянных козней с их стороны, он подался в отшельники и обращал в веру встречающихся на его пути людей. Позже Григорий Чудотворец стал епископом Неокесарии.

Традиции

Эта дата знаменовалась для предков приходом холодов. Обычно земля покрывалась толстым слоем снега, а потому народ устраивал гуляния: катания на санях и считал, что тот, кто уедет дальше, будет счастлив.

Также народ кувыркался в снегу и верил, что так зиму удастся “уговорить” задержаться подольше, чтобы урожай был хорошим.

Народные приметыВ народе святому дали имя Зимоуказателя, потому что по погоде в этот день предсказывали, какую ждать зиму. Считалась, что погода до полудня – это первая половина зимы, а после полудня – вторая половина.

Народ также слушал, как журчит вода в колодцах и водоемах: тихо – к теплой зиме, громко – к морозам и снегу. Молодой месяц, поселившийся в небе в этот день, предсказывал скорые холода. Если люди замечали мышиные гнезда во льну, значит, снега будет очень много.

За день до праздника девушки гадали на суженого и вызывали вещие сны, в которых и должен был прийти жених.

Что нельзя делать 30 ноября

  • Незамужним девушкам и неженатым мужчинам запрещено надевать на себя чужие обручальные кольца – это к несчастью в жизни.
  • Любые дальные поездки стоит отложить. Поездка может обернуться бедой.
  • Нельзя конфликтовать.
  • В этот день запрещено отстригать волосы: предки верили, что вместе с ними можно сократить свою жизнь.

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