AC – предпосылки для новой холодной войны созрели на украинских выборах 2004 года

Украина превратилась в очаг напряжённости задолго до госпереворота 2014 года, профинансированного и поддержанного США. Как пишет автор The American Conservative, выборы 2004 года превратились в перетягивание каната, в котором участвовали Америка и Россия, и именно тогда ситуация в стране впервые создала предпосылки для новой холодной войны.



AP

Украина всегда была расколотой страной. Как пишет The American Conservative, северо-запад и центр когда-то входили в состав Речи Посполитой, а затем Австро-Венгерской империи, и поэтому всегда смотрели на запад, на Европу. Юго-восток, издавна являвшийся составной частью Российской империи, всегда был развёрнут лицом на восток в сторону России. Исторически Западная Украина на президентских выборах голосовала за кандидатов с ориентированной на Запад политикой, а Восточная — отдавала голоса президентам, чья политика была пророссийской. Так страна стала похожа на канат, который тянули в разные стороны, рискуя разорвать Украину на две части. Этот разрыв оказался полным драматических событий, и произошёл он в 2014 году после переворота, профинансированного и поддержанного США. Однако, отмечает автор материала, страна превратилась в очаг напряжённости задолго до этих событий.

Теоретически всегда было известно, что Украина потенциально является горячей точкой. Именно поэтому в одном американском документе для служебного пользования от 1991 года рекомендовалось «отложить на более позднее время вопрос о присоединении Украины к программе связей с НАТО». В 1993 году Британия предупреждала советника Клинтона по национальной безопасности Энтони Лейка, что «расширение НАТО с включением в его состав Украины станет нарушением самых ярких красных линий России». Активно настаивавший на расширении НАТО Ричард Холбрук говорил, что «Украина, видимо, никогда не вступит в альянс».

Посол США в РФ Уильям Бернс также докладывал своей начальнице Кондолизе Райс, что «вступление Украины в НАТО станет для российской элиты (и не только для Путина) самой яркой из всех красных линий… Я не нашёл никого, кто не считал бы членство Украины в НАТО прямым вызовом российским интересам… Сегодняшняя РФ ответит на это».

Этот вопрос перешёл из области теории в практическую плоскость в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. Президент Буш, пытавшийся ускорить процесс принятия Грузии и Украины в НАТО, попросил участников саммита «подключить Грузию и Украину к плану действий по членству». Его усилия заблокировали канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Николя Саркози. В качестве компромисса Грузии и Украине было гарантировано членство — но со временем. Российское руководство чётко дало понять, что расценивает это обещание как угрозу существованию России. Путин предупредил, что принятие Грузии и Украины в НАТО является прямой угрозой российской безопасности.

Но ещё до этого внутренняя политика Украины начала демонстрировать признаки приближающегося кризиса. На выборах в 2004 году Виктор Янукович, которого поддерживал склоняющийся в сторону РФ восток, боролся с Виктором Ющенко, пользовавшимся поддержкой западных регионов, которые тяготели к США и Европе. В предвыборной платформе Ющенко было отражено стремление к вступлению в ЕС и НАТО. Путин ясно дал понять, что он за Януковича. Он поехал в Киев, чтобы поддержать его предвыборную кампанию, и публично пожелал ему удачи.

Первый тур закончился практически ничьей — 39,87% против 39,32% в пользу Ющенко. Второй тур прошёл с вопиющими нарушениями и фальсификациями. Янукович одержал победу, но Верховный суд Украины отменил результаты голосования.

Как отмечает автор материала, о вмешательстве режима Путина пишут много, а вот о помощи США Ющенко сообщается гораздо меньше. Биограф Путина Филип Шорт рассказал, что в год выборов на Украину ездили и Джордж Буш, и Генри Киссинджер, и Джон Маккейн, которые предельно ясно заявляли о предпочтительном для США результате. Буш, говорит Шорт, «отправил в Киев в качестве своего личного эмиссара председателя сенатского комитета по иностранным делам Ричарда Лугара». Он пишет, что Збигнев Бжезинский, работавший у Картера советником по национальной безопасности, дошёл до того, что заговорил о «важности вызволения Украины из объятий России». В итоге пользовавшийся предпочтением Запада Виктор Ющенко победил на новых выборах.

Как заключает автор The American Conservative, выборы 2004 года превратились в перетягивание каната, в котором участвовали США и Россия. Именно тогда Украина впервые стала очагом напряжённости и создала предпосылки для новой холодной войны.