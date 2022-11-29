 

НАТО: Мы будем продолжать и наращивать дальнейшую поддержку Украины

29.11.2022, 23:17, Разное
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Заявление министров иностранных дел стран НАТО

Приглашенные к вступлению в НАТО государства присоединяются к заявлению

Война в Украине1. Мы собрались в Бухаресте, вблизи берегов Черного моря, в то время как продолжается вторжение России в Украину, угрожающее миру, безопасности и процветанию в евроатлантическом регионе. Россия несет полную ответственность за эту войну – вопиющее нарушение международного права и принципов Устава ООН. Агрессия России, в том числе ее непрерывные и бессовестные удары по украинским объектам гражданской и энергетической инфраструктуры лишает миллионы украинцев доступа к базовым услугам. Она сказывается на глобальных поставках продовольствия и ставит под угрозу наиболее уязвимые страны и народы. Неприемлемые действия России, включая гибридную деятельность, энергетический шантаж и безрассудную ядерную риторику, подрывают международный порядок, основанный на правилах. Мы солидарны с Польшей в связи с инцидентом, имевшим место 15 ноября, который привел к трагической гибели людей в результате ракетных ударов России против Украины. Мы осуждаем жестокость России по отношению к гражданскому населению Украины, а также нарушения и ущемления прав человека, такие как насильственные депортации, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и людьми, оказавшимися в уязвимой ситуации. Все лица, виновные в военных преступлениях, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, должны быть привлечены к ответственности. Мы также осуждаем всех тех, включая Беларусь, кто активно содействует агрессивной войне России против Украины.

2. Сегодня мы приветствуем присутствующего здесь министра иностранных дел Кулебу, и мы полностью солидарны с правительством и народом Украины в их героической защите их нации и земли, и мы воздаем должное памяти всех погибших. Мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы никогда не признáем незаконные аннексии России, которые грубо нарушают Устав ООН. Мы будем продолжать и наращивать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украины, которая продолжает защищать свои суверенитет и территориальную целостность, а также наши общие ценности от российской агрессии, и сохраним нашу поддержку столько времени, сколько потребуется. В данном контексте НАТО продолжит тесную координацию с заинтересованными сторонами, включая международные организации, особенно ЕС, а также со странами-единомышленницами. Опираясь на оказанную до сих пор поддержку, мы будем помогать Украине укреплять ее устойчивость, защищать ее народ и противостоять российским дезинформационным кампаниям и лжи. Члены НАТО будут содействовать Украине в процессе восстановления ее энергетической инфраструктуры и защиты ее населения от ракетных ударов. Мы по-прежнему преисполнены решимости поддерживать долгосрочные усилия Украины на пути ее послевоенного восстановления и реформ, с тем чтобы Украина смогла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость и сдерживать будущую агрессию. Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере реализации ее евроатлантических устремлений.

3. Финляндия и Швеция присутствуют сегодня в качестве государств, приглашенных присоединиться к Североатлантическому союзу. Их присоединение сделает их защищеннее, НАТО – сильнее, а евроатлантический регион – безопаснее. Их безопасность имеет непосредственное значение для Североатлантического союза, в том числе в процессе присоединения.

4. Напоминая, что регионы Западных Балкан и Черного моря имеют стратегическое значение для Североатлантического союза, мы приветствуем нашу встречу с министрами иностранных дел стран-партнеров НАТО – Боснии и Герцеговины, Грузии и Республики Молдова, в то время как НАТО усиливает свою адресную поддержку укрепления этических основ и устойчивости, развития потенциала и отстаивания их политической независимости. Мы твердо привержены политике открытых дверей Североатлантического союза. Мы подтверждаем решения, принятые нами в 2008 году на встрече в верхах в Бухаресте, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины.

5. НАТО – оборонительный союз. НАТО будет неизменно продолжать защищать наше население и оборонять каждую пядь территории государств-членов Североатлантического союза. Мы будем делать это в соответствии с нашим подходом кругового обзора (360 градусов) и против всех угроз и вызовов. Мы осуждаем терроризм во всех ее формах и проявлениях и выражаем солидарность с Турцией, скорбящей о погибших в результате недавних ужасающих террористических актов. Мы сталкиваемся с угрозами и вызовами, исходящими от авторитарных субъектов и стратегических конкурентов на всех стратегических направлениях. Ввиду серьезнейшей угрозы безопасности за последние десятилетия и согласно Стратегической концепции мы выполняем новые базовые требования для нашего потенциала сдерживания и обороны путем его существенного укрепления и дальнейшего развития полного спектра мощных, боеготовых сил и средств. Все эти шаги существенно укрепят сдерживание и передовые оборонительные рубежи НАТО. Мы остаемся привержены подготовке, сдерживанию и защите от враждебных атак против объектов критической инфраструктуры членов Североатлантического союза. Любое нападение против членов НАТО встретит единый и решительный ответ. Мы сохраняем единство и солидарность и вновь подтверждаем прочную трансатлантическую связь между нашими государствами. Мы будем и впредь стремиться к миру, безопасности и стабильности во всем евроатлантическом регионе.


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