 

Новая традиция – Личное мнение

29.11.2022, 23:12, Разное
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Нет, ну лично я прекрасно понимаю людей, которые вопят сейчас по поводу нового фильма про Иронию судьбы, где Галю сыграла гОленька Бузова.

Галя — это та, которую Лукашин бросил, уехав к Барбаре.


Фото: ТНТ

Неудержимое извращение, вопит Вика Цыганова. Бесвкусие, поддакивает ей Мария Шукшина. Вдова Рязанова тоже не в восторге — назвала это всё несусветной глупостью.

А что же Голенька? Она ответила.

«Все вместе смеемся над “Какая же гадость эта ваша заливная рыба” и “Ой, тепленькая пошла!”. Это традиция для нашей страны. И я счастлива стать частью этой новой традиции».

Ну, чо — съели заливную рыбу? Бузова счастлива стать частью традиции. Она собирается остаться на годы, десятилетия. Возможно, даже на века, учитывая всю глубину отсутствия у неё таланта.

Настало время прекрасных актрис — играет Ивлеева. Бузова становится частью традиции. И гОленька видит в этом положительный момент:

«Благодаря тому, что сейчас в этом фильме сыграют современные и любимые актеры и артисты нового поколения, тот наш с вами легендарный фильм 1976 года обязательно посмотрят молодые люди, те самые тинейджеры, которые никогда не слышали о Эльдаре Рязанове и Барбаре Брыльска».

Зато о Бузовой слышали, да. Ну, это она так думает. Думаю, пора звать Волочкову в кино.

Будете смотреть?

Источник: Лена Миро


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