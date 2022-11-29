“Слегла”: исколотую Довлатову нашли на больничной койке

На своей страничке

в социальной сети радиоведущая Алла Довлатова объявила, что не выйдет в вечерний

эфир. Причиной всему стал не грипп и не ковид, а, как выразилась сама женщина,

“противный вирус”. Поклонники буквально нашли Довлатову на больничной

койке — именно оттуда она вышла на связь.

“Вот видите…

К сожалению, заболела, слегла прямо с пятницы. Рассчитывала, что сегодня

поправлюсь и выйду на работу, но увы…”, — поделилась с поклонниками Алла

Довлатова. Она извинилась перед своими слушателями и участниками конкурса,

итоги которого должна была подвести вечером.

Прямо во время съемки

Алла Довлатова принимала капельницу. Исколотая иголками от процедур поклонники

почувствовали слабость и болезненное состояние звезды. В комментариях ей

пожелали скорейшего выздоровления и иммунитета.

Другие же

подписчики заметили, что даже во время такого неприятного события, как болезнь,

Алла Довлатова выглядит очень молодо и красиво. 48-летнюю ведущую нередко

подозревают в прибегании к услугам пластических хирургов и специалистов

красоты.

“Берегите

себя и своих близких! Не болейте!” — подписала видео Алла, ответив на

добрые комментарии.