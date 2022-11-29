 

“Слегла”: исколотую Довлатову нашли на больничной койке

29.11.2022, 23:10, Разное
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На своей страничке
в социальной сети радиоведущая Алла Довлатова объявила, что не выйдет в вечерний
эфир. Причиной всему стал не грипп и не ковид, а, как выразилась сама женщина,
“противный вирус”. Поклонники буквально нашли Довлатову на больничной
койке — именно оттуда она вышла на связь.

“Вот видите…
К сожалению, заболела, слегла прямо с пятницы. Рассчитывала, что сегодня
поправлюсь и выйду на работу, но увы…”, — поделилась с поклонниками Алла
Довлатова. Она извинилась перед своими слушателями и участниками конкурса,
итоги которого должна была подвести вечером.

Прямо во время съемки
Алла Довлатова принимала капельницу. Исколотая иголками от процедур поклонники
почувствовали слабость и болезненное состояние звезды. В комментариях ей
пожелали скорейшего выздоровления и иммунитета.

Другие же
подписчики заметили, что даже во время такого неприятного события, как болезнь,
Алла Довлатова выглядит очень молодо и красиво. 48-летнюю ведущую нередко
подозревают в прибегании к услугам пластических хирургов и специалистов
красоты.

“Берегите
себя и своих близких! Не болейте!” — подписала видео Алла, ответив на
добрые комментарии.


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