Долго молчавший Нагиев объявил об уходе: Хочу мстить всем

После того, как началась спецоперация РФ в сопредельном государстве, основные федеральные каналы перестали показывать развлекательные шоу, следовательно, многие телеведущие на время остались без работы. В творческий отпуск отправился и кумир миллионов Дмитрий Нагиев.

В отличие от коллег, он долгое время не выходил на связь с поклонниками в соцсетях и не рассказывал ничего из своей жизни. Однако недавно Дмитрий все-таки заговорил на публике. Телеведущий, решивший некоторое время пожить тихо и не привлекать к себе внимания, принял участие в съемках ютуб-шоу Skillbox Лекторий.

Там он признался, что подумывает о бизнесе. “Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались”, – сказал Нагиев. Также шоумен рассказал о своем уходе: “Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел”, – шокировал 55-летний телеведущий, не став уточнять, откуда именно он ушел.

Кстати, ходили слухи, что Дмитрий Нагиев, как некоторые российские артисты, эмигрировал в страну ближнего зарубежья. Как выяснилось, это совсем не так. Телеведущий несколько месяцев спокойно живет в просторном доме, находящемся недалеко от Москвы.