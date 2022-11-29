Мнение: Путин, суд, авторитет…

В Государственном Кремлевском Дворце проходит Х Всероссийский съезд судей.

На съезд пришел и президент России Владимир Путин. И поприветствовал делегатов – лучших судей страны.

Много наговорил президент в своей речи. Даже новые субъекты федерации упомянул:

«…Как вы знаете, по итогам референдумов, по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта Федерации: Донецкая Народная Республика, Луганская [Народная Республика], Запорожская и Херсонская области.

На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному Суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов, их скорейшей интеграции в российскую судебную систему.

Это очень серьёзный объём работы, связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов. И сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту. Уверен, что вы справитесь с этими задачами».

Но меня, что называется «зацепили» вот эти слова президента из приветственной речи:

«Уважаемые коллеги! За период, прошедший после девятого съезда судей, были реализованы меры, оказавшие значительное влияние на рост авторитета судебной власти, причём в условиях по-прежнему большой судебной нагрузки».

Задумался. Это правда, что за шесть лет, прошедших после IХ съезда, авторитет судебной власти реально вырос? Или спичрайтеры президента России погорячились?



Фотографии отсюда

—