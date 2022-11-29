 

Мнение: Жёсткая экономия в Германии, немцы устали от беженцев и моральные страдания эстонцев

29.11.2022, 22:18, Разное
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1. Кажется сытая и богатая жизнь в Европе заканчивается. Там и раньше было достаточно бедных и ещё больше по-дурному экономных. Но теперь даже в когда-то зажиточной Германии, локомотиве Евросоюза, половина населения вынуждена отказываться от комфорта (ссылка):
 
Более половины жителей Германии стали серьезнее относиться к экономии на фоне стремительного роста цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании NielsenIQ, передает ТАСС.

В исследовании участвовало свыше 10 тысяч человек. В результате, 52 процента респондентов признались, что теперь покупают только самые необходимые продукты. Также 30 процентов участников отметили, что в целом стали покупать меньше товаров.

Еще около 44 процентов опрошенных заявили, что намерены избегать покупки товаров, «которые забавны и роскошны». Кроме того, 31 процент немцев старается сокращать посещения ресторанов.

2. В Германии растёт недовольство (ссылка):
 
Жители Германии расхотели помогать Киеву, это желание ослабевает прямо пропорционально количеству украинских беженцев в стране. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как утверждает издание, гостеприимство немцев по отношению к новым беженцам из Украины ослабевает по мере того, как приходит усталость и «осознание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приема мигрантов».

В материале приводятся результаты онлайн-опроса, согласно которым большинство жителей Германии все еще симпатизируют Украине, однако большинство уверены, что Берлин и так сделал достаточно или даже слишком много для украинцев.

Кроме того, газета допускает, что нежелание участвовать в украинском кризисе может быть связано с антипатией к военному вмешательству, которую немецкая нация прививала себе после Второй мировой войны.

«Решение правительства Германии направить оружие на Украину стало революционным изменением во внешней политике страны, которая придерживалась отказа от военных действий за рубежом», — резюмирует издание.

Напомню, кстати, что Германия участвовала в уничтожении Сирии и Ирака, равно как и во многих других войнах США. В 2022 новое для немцев только одно — если раньше война была где-то далеко, и бюргерам на чужие страдания было наплевать, то теперь Германии за свою агрессию приходится дорого платить.

3. Заголовок из эстонских СМИ (ссылка:

Собственно, продолжает греться российским газом и значительная часть других европейских стран. Газ ранее закачали в хранилища и продолжают покупать, как по оставшимся газопроводам, так и в виде СПГ.

При этом нет никаких предпосылок, что ситуация изменится в следующем году. Нужных объёмов газа у других поставщиков всё равно нет, а газ из других частей света для Европы будет заведомо дороже.

Источник: Место для дискуссий


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