Личное: “Как попросить прощение у того, кого больше нет?”

Когда в обществе растет уровень тревоги, растет популярность оккультных наук, все подряд начинают интересоваться нумерологией и астрологией. Так было всегда.

Когда люди массово умирают от эпидемии, войны и голода, на фоне активного увлечения оккультизмом начинается рост спиритизма.

Это, например, когда матери, жены и подруги умерших или погибших “выходят на контакт” с их “душами” или даже вызывают их духов, чтобы задать вопросы и поговорить. Такие практики распространяются в соседней стране и в нашей.

Бывшие гадалки срочно переквалифицируются в медиумов и становятся “посредниками” между тем миром и этим. Мало того, что это чистой воды мошенничество, мало того, что это худшее из мракобесий, так это еще и очень вредная для психического здоровья практика. Но вредна эта практика не только тем, что сводит с ума человека, она еще растит в поле очень вредные фигуры инфернального толка, прожорливые и злые.

Расскажу сегодня, что делают с полем такие злые фигуры. Такие фигуры не имеют отношения к нормальной фигуре умершего. О фигурах умерших близких тоже поговорим.

Но сначала давайте посмотрим в этом письме, как возникает тяга к спиритизму.

lemon4ela

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Надеюсь попасть к вам на разбор.

7 лет назад в моей жизни была история, Которая сильно поменяла мою жизнь.

Я встречалась с парнем, красивым, успешным. Все у нас было хорошо, как мне казалось. Он сделал мне предложение и мы готовились к свадьбе.

Ничего в его поведении меня не напрягало и я даже подумать не могла, что что-то в нем не так. Да, весёлый, юморной. Но он был таким всегда.

Однажды вечером мы смотрели фильм и я увидела на его носке след крови в области голеностопа. Я ничего сначала не сказала ему, но стала наблюдать. Глаза сияют, зрачки большие. Как всегда улыбался и веселился. Я дождалась, пока он снимет носки и говорю – у тебя там на ноге что-то. Смотрю на область вен – а там несколько следов от уколов. И мне все стало понятно.

(Психостимуляторы не в таблетках, а в вену, да еще вены ног, это наркоман со стажем)

Я расторгла свадьбу и переехала в другой город. Это было очень тяжёлое решение, я любила его, но я знала, что бывших наркоманов не бывает. И что я его не спасу, а себя могу потерять – не сильно я была в тот момент устойчива и понимала, что я с этим совладать не смогу.

Никому из его друзей ничего не сказала. Родителям его тоже не говорила, но заставила его признаться им.

Оказывается у него начались несколько месяцев приступы эпилепсии (как я выяснила – это побочное действие того препарата, который он вводил). Родители знали про «эпилепсию», но от меня приступы эти скрыли.

Про наркотики… они говорят, что не знали. Но я правды не знаю.

После расставания и переезда я знаю, что его положили в наркологическую клинику. После клиники он присылал мне порезанные вены, говорил, что я предала его и уехала.

Но я чувствовала, что у меня не было другого выбора. Заблокировала и игнорировала его.

(Автор адекватно оценила свои возможности и тяжесть ситуации. Ничем помочь мужчине в данной ситуации она не могла, даже если бы принесла свою жизнь ему в жертву. Приносить свою жизнь в жертву кому-то никто не имеет права, не просто не должен, а права не имеет. Как думаете почему?)

Для его близких и друзей я осталась врагом, который предал его. Некоторые из них были моими знакомыми тоже и тоже по их словам я понимала, что они злятся. Но я ничего не спрашивала и ничего не рассказывала никому.

На днях его друг написала мне, что он умер от ковида.

Я была в этот момент в Иерусалиме, молилась за него.

Нашла номер родных, выслала им деньги. Я не подписывалась, но они по имени поняли, что это я. Нашли мой номер и поблагодарили.

И меня накрыло. Я стала вспоминать все хорошее, что было. Наши планы, шутки, поездки. Охапки цветов, сюрпризы, мягкие игрушки с меня ростом, которые до сих пор стояли у меня дома.

(Парень умер от болезни, то есть вины автора в его смерти даже с лупой не разглядеть. Но у нее возникло ощущение, что это по сути суицид и что именно расставание с ней толкнуло мужчину к смерти)

Молодой красивый парень. Которого больше нет. С которым мы не объяснились. Которого я бросила.

Мне так хотелось поговорить с ним в последний раз. Простить. И попросить прощения самой.

(Вот, собственно, все причины обращения к бытовому спиритизму и вызову духов погибших. “Не объяснились”, “хотелось поговорить”, “хотелось попросить прощения”)

Я открывала книгу одного писателя и сказала: «пожалуйста давай поговорим хотя бы так. Скажи мне что-нибудь». На странице было написано: «я дарю тебе ожерелье из синих бус и нож». Синий – мой любимый цвет. Он всегда дарил мне синее.

(Открывать книжки на случайной странице – примитивный способ гадания. Карты – чуть сложней, но тоже. И книжки, и карты люди начинают использовать, чтобы задать вопрос или “поговорить”. В случае гаданий они задают вопрос Будущему или “своему ангелу”. А в случае спиритизма пытаются задать вопрос умершему человеку, думая, что он им ответит с того света с помощью книжного текста или символов. Очень часто они получают связанные ответы, в которых очень много того, что “мог знать только он”. Вот у автора, например, синие бусы. А был бы коричневый жук, нашлось бы воспоминание и про жука. Если воспоминание не находится, можно растолковать как символы. Синие бусы – привет с небес. А коричневый жук – скарабей, символ бессмертия. Буквально: “Я жив, я тут, привет!”)

Я говорю: «как ты там?». Открываю страницу, а там рисунок человека в гробу, который кричит.

Я знаю, что это все ерунда. Что мой воспалённый мозг сейчас играет со мной в игры.

Но я зависла в ощущении, что я все равно виновата перед ним. Что я предала его. Но у меня не было другого выхода.

Как мне закрыть для себя эту ситуацию? Как попросить прощение у того, кого больше нет?

(Вы можете заметить, что безумие автора, которое пока в самом зачатке и легко обратимо, происходит из-за ее отказа смириться с положением вещей. Мужчины больше нет и поговорить с ним нельзя. Нет, автор не согласна, она хочет поговорить и значит можно. “Подожди, я не договорила”. И “последнее слово должно быть за мной”. Вот откуда это. Вот когда локус контроля вылезает за границы реальности, начинает рыскать и ошиваться в иллюзорном или в инфернальном мире. Когда законы этого мира вы отрицаете, когда ваше хочу кажется вам важней мироустройства и миропорядка. Простое “нельзя”, которое должен осваивать ребенок еще в два-три года, автор не понимает. Поэтому она будет искать оккультные, окольные способы попросить у парня прощения и может зайти этой кривой дорогой в глубокую болотную топь. Хуже той, из которой она когда-то захотела сбежать, чтобы спастись)