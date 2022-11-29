Мнение: Всеобщее китайское безмолвие

Китай содрогается от ковидных протестов, вызванных попыткой властей снова усадить население крупнейших городов на жесточайший локдаун в связи со «беспрецедентной вспышкой заболеваемости». Масштабы (не ковида, а протестов) настолько велики, что их уже впрямую сравнивают с «площадью Тяньаньмень» в 1991 году – то есть ничего подобного не было уже почти 30 лет. Мировые СМИ почти откровенно злорадствуют (всё-таки страшноватый Китай, при всем его показном миролюбии, в мире никто не любит).

И при этом есть один момент во всей китайской ситуации, на который показательно никто в репортажах не обращает внимания. Я специально прослушал несколько новостных выпусков при китайские волнения; ничего, ноль! Про огромный рост «заражений» – говорят, про политический характер протестов – говорят, про жестокость властей (там уже полицейские с автоматами загоняют людей на «тестирование») – говорят. А о чем старательно умалчивают?

О «вакцинации», естественно. Дело в том, что в Китае, конечно же, все колоты-переколоты не по одному разу, причем самыми «передовыми вакцинами от ковида», включая назальные (обещали, что именно назальные дают какой-то прям-таки невероятный «иммунный ответ»). А в действительности – то, что мы видим: ковид словно смеется над всеми потугами, и опять распространяется как ни в чем ни бывало.

Это при том, что китайцы все в масках по уши, на «вакцинацию» все бегут по первому свистку – в настолько тоталитарном государстве иначе просто не может быть. Попробуй только не «вакцинируйся» – бездушный ИИ тут же влепит тебе «желтый» или «красный» уровень угрозы «обчеству», и ты даже на улицу не сможешь выйти. Невакцинированным в Китае можно было бы существовать, наверно, только если жить в канализации, и, главное, не выходя оттуда… и то вряд ли.

Что значит, если в стране все в масках день и ночь, «нулевая терпимость к ковиду», все вакцинируются и бустеризируются как подорванные, а новая «вспышка ковида» при этом такая, что власть без всяких шуток собирается посадить на карантины пятую часть страны (!), включая крупнейшие города? Ответ очевиден (и уже давно): дело просто в том, что вакцины и маски не работают. От слова «совсем». «То, что вы все давно знали, но боялись сказать».

И вот именно этот момент все СМИ и умные «эксперты» старательно обходят. Казалось бы – а как же конкурентная борьба? Почему бы Пфайзеру или Модерне не проплатить серию статей и репортажей в духе «Китайские вакцины – дерьмо, покупайте наши, проверенные»? Вроде ведь ситуация наиболее благоприятна для такого рода наездов, тем более, что оно так и есть?

Нет, не хотят. Что это – мировая солидарность фармацевтов? Да, солидарность, но несколько иного рода. Когда «не кидаются камнями, сами сидя в стеклянном доме». Очевидно, что в повестке мировых СМИ наличествует просто строжайшее табу на обсуждение самой темы «эффективность вакцин». ЛЮБЫХ. Как мы знаем, даже при всей нынешней ненависти всего мира к России есть нечто неприкасаемое – и это «вакцина Спутник». «Российское» можно шельмовать и поливать дерьмом всё, от Пушкина до Чайковского, от автомата Калашникова до спутника с Гагариным (и этим активно занимаются) – но только не «Спутник» в кавычках, только не «вакцину»! О ней – ни одного плохого слова! Какой-то даже пугающий пиетет. Как, впрочем, и у всех наших «прогрессистов» ковидной поры до СВО. Помните их трогательное единодушие – отечественных держиморд и самых трепетных «демократов»? «В России – кровавый режим, Путин – тиран, в России беззаконие и нет демократии, в науке и образовании полная деградация, нас поют фальсифицированным молоком и кормят фальшивым шоколадом, Россия стремительно теряет всякий авторитет в мире… Но! А вот «Спутником» надо колоться всем, без исключения, можно принудительно, «Спутник» – прекрасная вакцина отечественного производства!»

Какой-то Кафка.

И вот сейчас, когда Китай собирается на четвертый год своей безнадежной борьбы с ковидом – над ним смеются Би-Би-Си и Си-Эн-Эн, ему пророчат революцию, но никто не ставит под сомнение его вакцины!! «Вакцины» – это святое. Тронешь их – обвалится всё.