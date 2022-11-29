 

Игорь, что с тобой?! – Личное мнение

29.11.2022, 21:50, Разное
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Пока наследники британской короны только готовятся к заграничной поездке, Игорь Николаев с супругой и дочерью уже совершил официальный визит на каток:


Фото: Фото: Алиса ТИТКО

Как пишут, многие смогли опознать Игоря только по наличию рядом известной Проскуряковой.

А так бы нет — не узнали. Какой-то одутловатый дед.

Очень грустно стало за Игоря. Будто распух весь — не болеет ли? Дочка с женой катались напротив ГУМа, а вот сам композитор на лёд не пошёл.

Да оно и понятно — как с такими щеками удержишь баланс?

«Да, мы склонны к полноте, надо постоянно следить за весом. Когда долго дома находишься, то смотришь фильм и ешь, читаешь и ешь», — цитирует молодую жену Николаева Комсомолка.

Нет, ну если есть постоянно, то ничего удивительного. Молодая жена, вместо жалоб, должна строго следить за тем, что Николаев пьёт или ест.

Кто, если не она?

Иначе, такими темпами всё закончится ещё печальнее. Сегодня она без мужа катается на коньках, а завтра что — сама будет по магазинам и вечеринкам ходить?

А вы следите за тем, в какой форме ваш партнёр?

Источник: Лена Миро


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