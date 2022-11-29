Позор: выскочка Бузова попала впросак из-за школьного вопроса

Ольга Бузова окончила школу с серебряной медалью, о чем любит часто напоминать. Телеведущая, подобно выскочке, любит показать себя с лучшей стороны даже тогда, когда возможности показать сильную сторону на самом деле нет. Впрочем, поп-диве свойственна самоирония. Сделав глупость, она лишь шутит над этим.

Например, недавно во время съемок шоу Иды Галич “1-11”, в котором знаменитости соревнуются с детьми в знании школьной программы, поющая ведущая попала впросак. Сидя напротив 10-классника и отвечая на вопрос по физике, 36-летняя телезвезда не смогла рассказать, в чем измеряется энергия, сила и давление.

Ольга ответила, что энергия измеряется в амперах (на самом деле – в джоулях), сила – в паскалях (верно – в ньютонах), давление – в ньютонах (правильно – в паскалях). Школьник, напротив, дал правильные ответы. Ольга лишь посмеялась над тем, что потерпела неудачу. Однако интернет-пользователи уже успели “выкрикнуть” ей: “Позор!”.

Ранее Ольгу Бузову

предупредили о том, что она может потерять самое дорогое. Телеведущая способна навредить сама себе. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.