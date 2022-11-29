Полковник Макгрегор о видео с расстрелом российских военнопленных – Киев пытается сорвать инициативу Запада по мирным переговорам с Москвой

Ужасающее убийство группы российский военных солдатами ВСУ говорит о том, что Киев всеми силами пытается исключить возможность мирных переговоров, отметил полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Judging Freedom. С момента обострения конфликта украинская пропаганда обвиняла Россию в ужасных преступлениях, которых та не совершала, однако западные СМИ активно поддерживали эту ложь, подчеркнул он.

Последний раз мы с вами общались за день или два до Дня благодарения; мы обсуждали, была ли какая-то попытка со стороны Госдерпартамента или дипломатов — сотрудников НАТО подтолкнуть президента Зеленского и, насколько это вообще возможно, президента Путина к переговорам. После вы прислали мне видео, которые слишком ужасающи, чтобы демонстрировать их в эфире. На кадрах запечатлены зверства ВСУ над попавшими в плен российскими военнослужащими. Жизни этих пленённых русских солдат должны были быть под защитой Женевских конвенций. Но этого не произошло: они были казнены выстрелом в голову. Почему это случилось? Почему появились эти видео? Почему эти видео демонстрировали на украинских стриминговых платформах?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Да, господин судья, вы правы. На видео показаны российские военнопленные, которых жестоко убили после того, как они сдались. Эти видео были сняты и опубликованы в интернете бойцами ВСУ в качестве предмета гордости. Кто знает, может, это были очередные ужасные, страшные русские. Но у этого, как мне кажется, есть и несколько иное измерение: думаю, что Украина, точнее Киев, заинтересован сделать невозможным достижение урегулирования путём переговоров между Украиной и Россией. Не столько из-за людей в Киеве, которые могут быть готовы к диалогу, сколько из-за растущего страха того, что Вашингтон бросит их. Они знают, что усталость от «украинского кейса» накопилась не только в Европе. Она также есть и в Соединённых Штатах. Они могут прочитать в новостях, что «республиканский» конгресс будет куда менее благосклонен в деле их поддержки, чем его предшественники (демократы. — ИноТВ). Поэтому с учётом нынешних условий, мне кажется, что они хотят сделать это практически невозможным. Один из способ добиться этого — убивать солдат твоего оппонента, а потом публиковать видео. Путь крайне тернист, российской стороне, в частности президенту Путину, очень сложно прийти к каким-либо договорённостям. Ведь русский народ видит это, и он в гневе, как и их военачальники. С самого начала мы обвиняли русских в страшных деяниях, а они их не совершали! Не было массовых изнасилований, не было массовых убийств, это всё чушь! Это «приготовленная» украинцами пропаганда, которая была распространена по всему Западу, поглощена и извергнута западными медиа.



Но я полагаю, что то, что вы мне прислали, — это реальные кадры.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Так и есть, это совершенно реальные видео. В подборке также был в каком-то роде увлекательный материал: на нём, по-видимому, была запечатлена попытка срежиссировать ложное нападение российских сил на гражданских. К сожалению — ну а для нас к счастью, — в кадр попал сценарист-постановщик, световые установки, камеры и персонал съёмочной группы — это делалось украинцами и раньше.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2022 года.