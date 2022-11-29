 

Дело Яшина

29.11.2022, 21:30, Разное
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Мещанский суд Москвы начал рассматривать дело политика Ильи Яшина*.

Муниципального депутата обвиняют в распространении «фейков» о российской армии из-за видео на YouTube, где он рассказывал о событиях в Буче.

Сегодняшнее заседание началось с выступления прокурора, а закончилось — эвакуацией суда.

«Уже третье СИЗО я сменил за пять месяцев»

*признан иностранным агентом

Источник: Новая газета


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