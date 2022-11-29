Дело Яшина
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Мещанский суд Москвы начал рассматривать дело политика Ильи Яшина*.
Муниципального депутата обвиняют в распространении «фейков» о российской армии из-за видео на YouTube, где он рассказывал о событиях в Буче.
Сегодняшнее заседание началось с выступления прокурора, а закончилось — эвакуацией суда.
«Уже третье СИЗО я сменил за пять месяцев»
*признан иностранным агентом
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Источник: Новая газета
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