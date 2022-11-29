5 звезд, которые расстались с длинными волосами и изменились к лучшему

Паулина Андреева

Паулина не только актриса, но и сценарист, продюсер. Для нее короткая стрижка — лучший способ выйти из образа просто красивой девушки и заявить о себе как о профессиональной творческой единице. Удачное каре с графичными, тяжелыми, прямыми линиями несет в себе мужскую энергию и отлично сочетается с классическими пиджаками на голое тело, в которых она стала чаще выходить в свет. У Паулины очень изящная шея, стрижка открывает и выгодно подчеркивает ее, делает еще длиннее и тоньше. Нежная природная красота Паулины в сочетании с брутальным образом создает очень притягательный контраст.

Шарлиз Терон

Широкие плечи, уверенный волевой взгляд — в Шарлиз Терон от природы много мужской энергии, ей прекрасно удаются сильные, жесткие героини с характером. Каре еще сильнее подчеркивает темперамент актрисы, а с длинными волосами она выглядит намного мягче. Для жизни я бы рекомендовал ей длину как минимум до плеч, но именно короткая стрижка сделала цельным кинообраз, который принес актрисе славу.

Урсула Корберо

Запрос номер один в салонах до сих пор — стрижка как у Токио из «Бумажного дома», актрисе она действительно идет на 100%. Урсула показала современную интерпретацию классической женской стрижки, которая вытягивает силуэт, делает шею более вытянутой, омолаживает и стройнит. Текстурированная челка сейчас очень актуальна, а натуральная укладка выглядит современно: обратите внимание, что волосы высушены от макушки вперед, и нет искусственного объема. Если наши девушки стараются максимально подчинить укладку расческе и фену, то такая прическа дает свободу и позволяет не тратить время на создание некой неестественной формы.

Холли Берри

Актриса прославилась именно с короткой стрижкой, и гораздо менее популярна сейчас с длинными волосами. Стрижка была ее фишкой и очень ей подходила. Убрав длину, Холли начала активно экспериментировать с образами, но самый известный — это дерзкая растрепанная стрижка пикси, уложенная хаотично. Идеальное попадание в характер актрисы!

Джуди Денч

Пример удачной короткой стрижки для женщины постарше: именно в фильмах про Джеймса Бонда актриса выглядит невероятно круто в роли авторитетного лидера — и помогает ей в этом короткая стрижка, причем, очень грамотно сделанная. В ее стрижке абсолютно нет объема на макушке, чем грешат наши женщины 50+. Прическа текстурированная, нет прямых четких линий, стрижка выглядит очень естественно, как будто она сама обросла именно так. Стрижка, как у Джуди, визуально омолаживает, тогда как дополнительный объем придает возраст.

Правила идеальной короткой стрижки от стилиста:

1. Никакого дополнительного объема! Стрижка должна выглядеть естественно.

2. Волосы должны лежать от макушки вперед.

3. Текстурирующие техники обязательны: слайсинг, стрижка бритвой, филировка (ее не нужно бояться!) — просто ровная форма уже не актуальна.

4. Укладываем феном и руками, затем используем текстурирующий стайлинг: глину, пасту. Воск не берите, он жирнит волосы — лучше что-то сухое, плотное и матовое. Например, моделирующая паста Tecni.Art Web от L’Oreal Professionnel Paris.

5. Придаем волосам естественное положение, как будто они высохли сами — это лучше, чем искусственная объемная укладка, она только добавляет возраст.