 

Толстовка с принтом или замшевая куртка: носим обычные джинсы по-звездному

29.11.2022, 21:15, Разное
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Женщины любят носить джинсы в любое время года. Они никогда не выходят из моды, делают образ более молодежным. Есть много способов сочетания джинсов, чтобы добиться разных стилей.

Знаменитости относятся к джинсам очень серьезно, они умеют сделать свой внешний вид не только моложавым, но также модным и роскошным. Хорошая новость в том, что способы ношения джинсов звездами голливуда может повторить любая женщина.

С клетчатым блейзером

Дакота Джонсон носит джинсы с широкими штанинами с футболкой с принтом и клетчатым блейзером. Этот наряд получается молодежным и элегантным.

Роскошно и благородно

Чтобы добиться такого эффекта, можно сочетать джинсы с нейтральным верхом и добавить твидовую рубашку, как это делает Энн Хэтэуэй. Босоножки сделают общий образ более роскошным и утонченным. Безусловно, этот лук можно считать молодежным.

Со свитером

Свитер и джинсы — идеальное сочетание для зимы. Кендалл Дженнер носит этот дуэт очень просто – она выбирает светло-коричневый свитер и джинсы прямого кроя. Эту идею легко может применить любая девушка.

С черной водолазкой

Одетая в обычные вещи, такие как водолазка, черные ботинки и джинсы, Виктория Бекхэм по-прежнему впечатляет своим роскошным внешним видом. Подвернутые джинсы являются изюминкой наряда, потому что они омолаживают образ.

С замшевой курткой

Замшевые куртки — очень модная вещь, которую женщины должны обязательно добавить в свой зимний гардероб. Эта вещь очень теплая, стильная и никогда не выходит из моды. Хейли Болдуин сочетает замшевую куртку с белой футболкой, синими джинсами и кроссовками, создавая не слишком вычурный, но весьма модный и стильный образ.

С толствокой с принтом

Молодежный и динамичный – так можно охарактеризовать наряд, который носит Джиджи Хадид. Модель сочетает толстовку с принтом с узкими джинсами. Такой комплект одежды выделяется благодаря таким акцентам, как ремни и лоферы в красных тонах.

С шубой

Наряд Селены Гомес очень свежий и молодежный. Она сочетает узорчатый топ с шубой, джинсами и кроссовками. Сине-белый цвет наряда делает образ элегантным и утонченным.

С узорчатым свитером

Свитер с узором сделает образ более свежим и внесет разнообразие. При сочетании его с джинсами наряд получится сбалансированным. Кендалл Дженнер комбинирует джинсы со свитером с крупным горохом и выглядит при этом очень элегантно. Наряд становится еще более роскошным, если дополнить его парой черных ботинок.

Роскошно и мило

Селена Гомес сочетает майку с джинсами и мокасинами. Черный цвет привносит в образ элегантность. Хорошего эффекта можно добиться с помощью рубашки и брюк выше щиколотки.

С клетчатым жакетом

Способ Дакоты Джонсон носить джинсы очень прост в применении. Актриса надевает прямые джинсы с белой футболкой, мокасинами и клетчатым жакетом. Чтобы усилить гармонию и элегантность наряда, она добавляет такие аксессуары, как черная сумка и солнцезащитные очки.


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