 

Мнение: Симоньян и Гаага

29.11.2022, 21:05, Разное
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Оставлю это здесь.

Маргарита Симоньян: «…если мы умудримся проиграть, Гаага условная или конкретная ждет даже дворника, который брусчатку за кремлевской стеной подметает. Что нам от того, что еще один район Киева останется без света или не останется? Масштаб катастрофы для нашей страны, если мы умудримся это сделать даже представить нельзя. Гааги бояться — в лес не ходить…».

Источник: Ирек Муртазин


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