Мнение: Перераспределение населения в России, лучшие регионы для жизни и рейтинг депрессивных регионов

1. Карта изменения численности населения регионов России в период между переписями 2010 и 2021 года, по данным Росстата (ссылка):



Судя по результатам, за 11 лет численность населения увеличилась только в 26 регионах страны (не включая Крым и Севастополь, которые вошли в состав России в 2014 году, и другие новые регионы России):

— В двух регионах — Ингушетии и Московской области население выросло более чем на 20%.

— В восьми регионах рост превысил 10%. Сюда вошли Чечня, Ленинградская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Адыгея, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

— В 16-ти регионах рост составил от 0,4% (Бурятия) до 9,4% (Калининградская область). <…>

…в европейской части страны население выросло только в некоторых центральных регионах страны, а также на юге и Северном Кавказе. Сильнее всего сократилась численность жителей в Коми, Архангельской области, Карелии, Мурманской области, а также в Кировской, Курганской, Костромской и Ивановской областях (везде показатель от -12% до -18%). <…>

В Сибири отток населения заметен особо в Кузбассе и Омской области (сокращение примерно на 6%), а также в Алтайском крае (-10,6%). В Иркутской области сокращение населения не такое заметное (-2,4%). Зато население Тывы и Новосибирской области заметно выросло.

Несмотря на то, что общее население Дальневосточного федерального округа выросло с 6,3 о 7,97 млн за счет перехода в округ двух регионов (Бурятии и Забайкальского края), почти во всех субъектах, кроме Якутии и Бурятии, здесь наблюдается отток населения. Особенно он заметен в Еврейской а.о. (-14,8%), Магаданской области (-13,3%) и Камчатском крае (-9,4%).

2. А вот как по мнению экспертов РИА выглядит рейтинг лучших и худших для жизни регионов. В число лучших вошли наиболее населённые субъекты РФ с высоким ВВП на душу населения, куда народ из других регионов активно стремится переехать (ссылка):

Лучшие и худшие для жизни регионы России по итогам 2021 года (по данным РИА Рейтинг).

Лучшими для жизни признаны Москва и Санкт-Петербург, набравшие 81,3 и 80,2 балла из 100 соответственно, а на третьем месте расположилась Московская область. В топ-10 также вошли Татарстан, Кубань, Белгородская, Ленинградская, Самарская и Нижегородская области, а также ХМАО-Югра.

Большинство регионов попали в средний диапазон от 40 до 60 баллов, а вот 18 субъектов набрали менее 40 баллов, что является слабым результатом. Худшими регионами для жизни признаны Тыва (всего 19,1 балла), Карачаево-Черкесия (25,5 баллов) и Еврейская а.о. (28,9 баллов).

3. Но всё же жизнь в больших городах, в густонаселённых регионах – отнюдь не сахар. Многие с трудом её выдерживают (ссылка):

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг регионов, жители которых чаще других страдают от депрессии. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков системы цифровой маркировки «Честный знак», имеющиеся в распоряжении РБК.

К такому выводу эксперты пришли проанализировав спрос на антидепрессанты в разных регионах России. В Москве по результатам исследования от депрессии лечится каждый второй житель, в Московской области — каждый девятый. В пятерку «депрессивных регионов» также попали Калужская и Ростовская области.

Наименьшее потребление данных медикаментов было зафиксировано в Чечне и Тыве, где антидепрессанты принимает примерно один человек из 120 и один из 172 соответственно.

Кстати, дорогие жители Петербурга и прочих северных городов — вы ведь не забываете восполнять дефицит солнечного света таблетками витамина Д?