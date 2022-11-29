Мнение: Фигуры умерших

Обещала рассказать о спиритизме и о фигурах умерших людей в поле.

Чем ближе и дороже был умерший человек, тем больше и важней его фигура в поле.

Человека уже нет, а фигура его есть. Есть его образ, живой как в кино.

Именно об этом слова на надгробиях “живи в нашем сердце”.

Нельзя путать это с памятью.

Память – это, по сути, кладовка информации, к которой обращается интеллект.

Вы не держите в голове таблицу умножения или картинки из учебника географии, но вы можете обращаться к этим мнемоническим полочкам и крючкам кладовки, когда вам понадобится информация.

С фигурами любимых людей все иначе. Они могут присутствовать рядом с нами постоянно.

Это касается и живых людей тоже. Муж на работе или в командировке за тридевять земель, а фигура его рядом, дома. К его образу можно обращаться внутренним взглядом, видеть и слышать, даже чувствовать кожей. Его не надо специально вспоминать как таблицу умножения, он присутствует. И даже когда фокуса на его фигуре нет, она все равно где-то рядом. Его фигура в поле как дерево раскинуло ветки и проросло корнями. Это называется кристаллизованная значимость, интеграция фигуры в поле.

Проблемы возникают, когда вы начинаете путать фигуру и человека.

Пока вы помните, что фигура – это отражение человека в вашем поле, это не субъект воли, и ваша задача: не общаться с фигурой так, как будто это – сам человек, не задавать фигуре вопросов, не ждать от нее ответов, не оживлять эту фигуру отдельно от ее хозяина, все время помнить, где находится реальный человек и общаться с ним, а не с его фигурой. Иначе вы породите вместо нормальной фигуры вредную сущность.

Полевые сущности в оккультизме называются лярвами. От нормальной фигуры лярва отличается способностью действовать отдельно от человека, почти произвольно, и чаще всего разрушительно. Лярва – злая сущность. Это похоже на мистического голема или гомункула, которых, согласно легендам, оживляли некоторые каббалисты. Однако каббалисты, как считается, делали это осознанно и с полезной для себя целью, а лярва вырастает в поле человека стихийно и контрпродуктивно, как опухоль, единственная цель которой – расти и есть хозяина.

В точности как Глиняный парень в русской народной сказке, которого слепили бабка и дед, мечтающие о ребенке и не желающие мириться с возрастом, а парень оказался таким прожорливым, что съел все в их доме, потом съел родителей и на этом не остановился. “Съел я хлеба пять мякушек, молока пять кадушек, бабку с прялкой, дедку с клюшкой, быка с рогами, дроворубов с топорами, мужиков с косами, баб с граблями, и тебя, козел, съем”.

Фигуры в поле нужны в том числе для того, чтобы мозг имел образ реальности, мог наблюдать и осознавать, что происходит. Вот задача фигуры, она – инструмент сознания.

Поле подобно объемной компьютерной модели реальности, которую мозг создает, чтобы облегчить анализ происходящего, прогноз и планирование. Вы можете смотреть на поле объективно, со стороны и даже сверху, если модель вашей реальности избавлена от иллюзий, полевого мусора и полевых паразитов. Именно этого мы добиваемся, изучая полевые процессы.

Фигура – отражение человека, своей отдельной субъектности у нормальной фигуры нет.

А у лярвы есть, потому что она оторвалась от человека с вашей помощью, при вашем активном участии и получила свою собственную, недоразвитую, примитивную и злую волю. Она подобна прожорливому насекомому, зло ее относительно и связано с пожиранием и ростом.

Это интересный вопрос: как лярва обретает свою волю.

Процесс этот примерно такой же, как и обретение воли аддикцией.

В какой-то момент аддикция из процесса становится живой сущностью. Пока вы можете кое-как контролировать свою привычку, это процесс. Например, вам иногда или часто хочется алкоголя, вы ощущаете это как комплекс ощущений, представлений, от которых вы можете отвлечься, можете чем-то заменить, но в любом случае это пока ваша потребность, ваша активность, а не отдельная сущность. Однако если мы представим алкоголика, мы обнаружим, что из процесса привычка стала сущностью. Она в буквальном смысле нападает на человека и мучает его, она удерживает его и вынуждает действовать, она сильней его, она подчинила его, хотя он и сопротивляется ей и может даже ненавидеть ее. Потакание привычке, обстоятельства и рост привычки одновременно с ослаблением опор делает из человека, просто любящего выпить, тяжелого алкоголика, которого ест и доедает аддикция.

Фигура превращается в лярву похожим способом. Вы идете на поводу у своего желания общаться с человеком больше, чем тот хочет или может. Вы не можете поговорить с ним по телефону, поэтому говорите с его фигурой. Вы обращаетесь к фигуре, вы наделяете ее волей и представляете, какой ответ дал бы вам человек. Сначала вы помните, что это ваше воображение, что это ваша фантазия и моделирование, но чем чаще вы практикуете это, тем больше спонтанности и независимости появляется в ответах фигуры. Сначала вы вспоминали ответы человека, потом отвечали себе за него, но а дальше вы можете начать получать его ответы, которые будут вас удивлять и поражать.

Фигура становится тем сильней, чем больше насыщается вашей энергией, то есть вашим вниманием и вашими эмоциями, чем больше воли вы ей даете, чем больше времени продолжается этот процесс и чем интенсивней протекает. Пока вы помните, что это лишь отпечаток человека, вам не интересно беседовать с фигурой, но если ваше желание общаться сильней уважения к реальности, все может пойти по зловещему пути.

С умершими близкими происходит нечто подобное.

Пока вы вспоминаете их с теплотой и скорбью, вы можете видеть их и слышать их голоса, но вы даете себе отчет в том, что это воспоминания, что вы обращаетесь к прошлому, а не к настоящему. Вас разделяет не расстояние как в случае с живыми, вас разделяет время. Их образы – в прошлом, а вы – в настоящем. Задать новый вопрос или обратиться с предложением невозможно, в настоящим их нет, можно лишь вспомнить заданный в прошлом вопрос и вспомнить ответ, можно представить, что человек мог бы сказать в настоящем, если бы был жив, и только.

Нормальное воображение отличается от иллюзий осознанием, на каком плане возникают картины. Едва начинается подмена или путаница, в ваше поле попадают семена зловредных существ и начинают расти. И рост их происходит отнюдь не в воображении.

Воображаемое – это то нормальное психическое пространство, которое человек отделяет от себя и контролирует его границы. План иллюзий – это там, где уже происходит подмена и путаница, и это план влияет на поведение человека, на его самочувствие, на его жизнь, потому что человек руководствуется им как реальным. Следующий план психиатры называют галлюцинациями и относят к болезни, однако многие здоровые люди имеют дело с этим планом, когда балуются оккультными практиками.

Иногда люди даже не понимают, во что влезли, считают, например, что имели дело с религией.

Они идут в церковь, ставят свечки и разговаривают с иконами, веря, чувствуя и даже слыша, что иконы им отвечают. Они идут на кладбище и обращаются к надгробию и тоже слышат ответы на свои вопросы. Они дают обещания и выполняют воображаемые просьбы с того света. И если выполнять просьбы, которые умерший озвучил при жизни, это долг памяти, то придумывать новые просьбы, диалоги и обращения с той стороны – это создание инфернального пространства.

Религии плохо относятся к таким контактам. Светлая память предполагает смирение и осознание того, что умершего нет, и если даже он находится в каком-то ином мире, доступ для живого человека в тот мир закрыт, представление о нем отсутствует. Есть глухая стена, преодолеть которую смертный не может, а если пытается, значит ставит себя рядом с Богом, меряется с ним силами.

Если человек бросает вызов порядку и хочет перейти границу жизни-смерти, он ломает защитную систему.

Границы существуют, чтобы защищать человека, а когда он объявляет себя сильнее смерти, он объявляет себя богом и разрушает стену, которая защищает его психику от инфернального пространства, населенного опасными монстрами.

Таких монстров легко втащить в свою жизнь через разлом.

Стремление спуститься в царство мертвых и вернуть любимого было свойственно людям всегда.

Еще Гильгамеш, герой самого древнего из известных эпоса, пришел к богине на край света, чтобы потребовать возвращения умершего друга Энкиду. Богиня его отшила, напомнив ему, что он – человек и вход в мир богов для него закрыт.

Богиня Деметра вернула свою дочь из царства Аида, но только на часть года. Мистик и маг Орфей почти вернул Эвридику, но оглянулся в последний момент и утратил ее. Все мифы говорят нам о том, что контакт с мертвыми под силу только богам, но не людям.

Зато в инферне копошится огромное количество ростков для злых существ, которые готовы проникнуть в ваше поле, чтобы выполнять роль ваших близких, как в дьявольском театре, используя вашу скорбь и тоску для собственного роста, как мошенники любят использовать слабости человека.

Поэтому поселить в своем поле какую-то тварь, которая будет сосать из вас энергию, под видом вашего близкого с того света, довольно легко. Отделаться от такой твари бывает сложней, особенно когда она уже выросла.

Чтобы не поселить, надо помнить, что любые совпадения, мистические доказательства вашего контакта с тем миром – это морок. Вы сами морочите себя, либо вас морочат уже подросшие в поле сущности.

Как аддикции тянут вас, шепчут, угрожают, так и лярвы могут быть очень активными, только куда более изворотливыми, чем аддикции. Даже суеверия умеют подстраивать совпадения, используя вашу же психику и вашу же впечатлительность, а лярвы тем более.

Ухаживать за могилами, вспоминать умерших и носить им цветы – все это правильно и очень полезно. Фигура любимого человека из прошлого несет защитную силу, потому что, выполняя свой долг и храня благодарность, ориентируясь на советы родителей, вы поддерживаете свои собственные опоры. Но нельзя воображать личный контакт с ними в настоящем, это будет неуважение к смерти и законам бытия, отчего в поле возникают разломы и трещины, через которые к вам наползет всякая дрянь.

Лучше не параноить, думая, что дрянь заберется к вам сама. Дрянь нужно специально заманивать, гостеприимно привечать, чтобы она у вас поселилась. То есть случайно это сделать сложно, защитная стена обладает большой прочностью, пока вы не сломали ее специально, полагая “если я хочу, мне можно”.

Чтобы избавиться от сущностей, которых вы уже насобирали в поле, придется провести генеральную уборку. Но для начала прекращайте их кормить и растить, то есть обращаться к ним и поддерживать контакт.

Медиумы, которые предлагают свои услуги по посредничеству, устраивая спиритические сеансы с блюдцами, зеркалами, стеклянными шарами, свечами, отдельная тема. Если есть спрос, есть и предложения. Однако часто сами предложения порождают спрос. Такие медиумы играют с демонами, и в том случае, если сами верят, что контактируют с духами умерших, и в том случае, если не верят, но хотят “дать облегчение” скорбящим, и в том случае, если стремятся заработать на дураках. Во всех этих случаях они играют с демонами, а такие игры опасны.

Оккультизм в принципе очень опасен, он упраздняет защитную стену между физическим миром и астральным. Это не значит, что никто не может касаться оккультных тем, но для этого нужны надежные установки, защиты и страховки.

Наблюдаете, друзья, какой шабаш сейчас творится в соцсетях, как все ринулись в астрологию, магию и гадания?