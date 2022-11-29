С приходом зимы петербуржцы ждут очередного «блокбастера» от Смольного про неубранные улицы

Анонсированный синоптиками предстоящий снегопад в Петербурге наводит на воспоминания о прошлогоднем коллапсе, устроенном чиновниками Смольного, профильными ведомствами и губернатором Александром Бегловым.

Власти города гарантировали, что нынешняя зима будет встречена ими во всеоружии, в рамках этих обещаний закуплены спецтехника, реагенты, при помощи которых обрабатываются дороги и тротуары.

Профильные ведомства так расстарались, что решили, не дожидаясь осадков, «натренировать» свой персонал. Дворники, вооруженные лопатами, скидывают видимый только им снег с крыш домов, а также «расчищают» невидимые сугробы.

Жители Петербурга подняли на смех «ролевые игры» Жилищного комитета, сравнив работу дворников с репетицией актеров и занятиями в театральных вузах, а также вспомнили все анекдоты про учения. Некоторые комментаторы предположили, что коммунальщики ищут снег, стараясь соответствовать сданным отчетам об уборке.

Вполне вероятно, что съемки фантастического блокбастера в режиме реального времени все-таки стартуют в Петербурге, где роли человекоподобных роботов будут отданы дворникам. Telegram-канал «Петербургские тайны» напомнил о ставшем вирусном ролике прошлой зимой.

Наверняка чиновники Смольного верят в то, что «супергерои» с лопатой одолеют все последствия непогоды. Прошлой зимой заваленный сугробами Петербург с ледяными наростами на крышах домов и гейзерами на трассах без всяких декораций напоминал мегаполис из произведений американского писателя-фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта.

Петербуржцы убеждены, что ответственные за уборку чиновники одерживают победу только над здравым смыслом, заставляя дворников убирать невидимый снег вместо того, чтобы организовать работы по очистке стен и остановок от неприглядных объявлений.