Мнение: Для тех, кому поржать: Германия и Китай

Кстати, чисто для любителей ковидного юмора. Глянул по агрегатору Яндекса, как дела с ковидом развиваются в других странах помимо Китая (где того и гляди произойдет мощная и кровавая ковидная революция).

Например – как там в Германии? Смотрим по данным на 28 ноября у немцев: количество “зараженных” в день – 46,5 тысяч, умерших в день – 162 человека.

И напомню цифры по Китаю: зараженных за день – 57 тысяч, умерших – 68 человек.

Это, напомню, при том, что население Китая примерно в 18 раз больше, чем в Германии.

Мало? Можем глянуть еще Францию. Итак, Франция, 28 ноября. Заражений за день – 95 тыс., смертей – 132. Франция меньше Китая в 20 раз, при этом в ней в день фиксируется больше и заражений, и смертей (практически в разы). Вопрос – в какой стране власти сажают всех на локдауны, а люди выходят на смертельно опасные протесты?

В Китае. Не перепутайте.

Но меня – вот любопытная натура! – разобрало посмотреть еще: а как оно всё было в той же, допустим, Германии с ковидом 28 ноября… год назад, в 2021 году? Интересно же?! Давайте глянем! Тогда ж, если кто еще помнит, по Европе были страшные ковидные ограничения, от всех требовали колоться-колоться и ходить даже не в масках (никаких масок!!), а бери выше – только в респираторах! Небось, год назад был ужас-ужас, стррррашные цифры, да? Хорошо, что ковид наконец-то “кончился”?

Смотрим (не устаю радоваться прекрасному агрегатору Яндекса!).

Германия, 28 ноября 2021 года. Заражений в день – 44,4 тыс., смертей за день – 104.

Гм..! Э-ээ. Как-то странно. Если верить статистике, год назад положение с ковидом в Германии было… лучше! Заражений, пусть и ненамного, но было меньше, а смертей… тоже меньше – учитывая, что цифра “162” сейчас по Германии – это понедельничные данные, включающие в себя и данные за выходные! И тем не менее – власти тогда били в набат, общественность бегала с вытаращенными глазами, все требовали еще больше ограничений и еще больше прививок!

Почему же сейчас всё убрали и все молчат, при ХУДШЕМ, чем год назад, положении и с заражениями, и, главное, со смертностью??

Поглядим заодно и Францию.

Франция, 28 ноября 2021 года. Заражений в день – 31,5 тыс., смертей за день – 21.

Нихрена себе! Заражений год назад (в разгаре ковида и повсеместного внедрения ковид-паспортов) во Франции было почти вдвое меньше, а смертность и вовсе была НАМНОГО ниже! Если сравнить с прошлым годом “день в день”, то ковид сейчас во Франции бушует просто со страшной силой.

Но – всем наплевать. Надолго ли?

ОБЩИЙ ВЫВОД ТАКОЙ: статистика нынче по Европе такая, что новую волну самых жесточайших локдаунов они могут запустить буквально хоть завтра. Для этого не надо ждать какой-то “волны” – уже всё есть. Всё готово, нужна лишь, как это называется, “политическая воля”. Ковид не то что не “ушел” – он даже на более высоких уровнях, чем был. Нужна лишь отмашка.