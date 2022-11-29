Москвичей предупредили о похолодании до -20 градусов к концу недели
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К концу текущей недели в столичном регионе наступят первые морозы. Актуальной информацией поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалист, в ночь на пятницу столбики термометров в Москве опустятся до -14 градусов, а по области — до -20 градусов. Вильванд подчеркнул, что это связано с продлением антициклона. Такие условия сохранятся вплоть до начала следующей недели, передает телеканал “360”.
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