 

Москвичей предупредили о похолодании до -20 градусов к концу недели

29.11.2022, 20:25, Разное
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К концу текущей недели в столичном регионе наступят первые морозы. Актуальной информацией поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалист, в ночь на пятницу столбики термометров в Москве опустятся до -14 градусов, а по области — до -20 градусов. Вильванд подчеркнул, что это связано с продлением антициклона. Такие условия сохранятся вплоть до начала следующей недели, передает телеканал “360”.


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