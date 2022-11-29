Четыре современных российских хоррора, которые стоит посмотреть

“Омут”, 2022



Откровенный и леденящий душу рассказ о вытесненных страхах, домашнем насилии и неуверенности, которые приводят женщину в секту. Здесь ужас одинаково порождают как мистическая атмосфера и пугающие обряды, типа закапывания в землю всего тела, но с головой на поверхности, но и понимание, что людей на необдуманные поступки и поиски себя часто толкает абьюз со стороны родных, травмы детства и отсутствие уверенности в себе. В качестве приятного бонуса к захватывающему сюжету – русский фольклор, живописные кадры будто с полотен Васнецова и Врубеля и полуобнаженный Вольфганг Черни в роли служителя культа. Кстати, наше интервью с актером можно прочесть тут.

“Тварь”, 2019



Одна из самых красивых пар российского кино – героиня летнего номера HELLO! Елена Лядова и Владимир Вдовиченков – не побоялись и в кадре сыграть супружескую чету в кризисе. У жены и мужа умирает сын, и они решаются усыновить ребенка из приюта. Они выбирают самого “трудного” ребенка в надежде, что тепло и забота помогут ему вырасти хорошим человеком. Но, перенося собственные амбиции и комплекс “защитника” на ребенка, они игнорируют его истинную природу. Фильм получился качественным, жутким и с сильной заявкой на интернациональность.

“Гости”, 2019



Вместо дома с привидениями здесь – русская усадьба с потусторонними силами и ее таинственный хозяин (Юрий Чурсин), одержимый, опасный и при этом притягательный. В центре сюжета – юная Катя, которая любит тусоваться и для вечеринок часто выбирает опустевшие дома. В этот раз ее выбор падает на старинную дачу на побережье, где в начале прошлого века был спиритический салон. Атмосфера здесь тревожная, но подростков это только распаляет. В разгар тусовки перед Катей появляется хозяин дома – ее бывший возлюбленный, который явно не рад гостям.

“Русалка. Озеро мертвых”, 2018



Не стоит обманываться красноречивым названием и думать, что все ходы теперь известны. Ярослав Подгаевский пугает не сюжетом, а настроением и визуальным рядом. Главный герой – чемпион по плаванию, в то время как его девушка не умеет плавать и панически боится воды. В этом противоречии таится разлом между героями, а разделяющая их субстанция будет образно пронизывать всю плоть фильма. Вынырнуть из атмосферы будет не так просто, есть риск утонуть в ней с головой. Главное – не уйти на дно.